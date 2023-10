NASAs InSight Lander oppdager det største skjelvet som noen gang er registrert på Mars

4. mai 2022 gjorde NASAs InSight-lander et banebrytende funn på Mars. Den oppdaget et skjelv med en styrke på 4.7 fra en svimlende avstand på 2,000 kilometer unna. Denne hendelsen, kjent som S1222a, var det største skjelvet som noen gang er registrert på den røde planeten, så vel som på noen annen planet enn Jorden.

Selv om størrelsen på 4.7 kanskje ikke er signifikant etter jordstandarder, var det fortsatt en imponerende bragd med tanke på at Mars ikke har kolliderende tektoniske plater. Forskere trodde først at skjelvet var forårsaket av et meteorittkrasj, da det viste lignende egenskaper som mindre marsskjelv utløst av meteorittnedslag. Fraværet av ferske kratere eller tegn på påvirkning førte imidlertid til at de utforsket alternative forklaringer.

Etter å ha analysert data fra forskjellige satellitter levert av NASA, European Space Agency, United Arab Emirates Space Agency, Indian Space Research Organization og China National Space Administration, foreslo forskere en ny teori. De antok at skjelvet var et resultat av tektoniske krefter som virket på Mars' jordskorpe i ett stykke.

I motsetning til Jorden, som har flere tektoniske plater, er Mars' skorpe en enkelt enhet. Likevel er den utsatt for interne geologiske krefter, inkludert avkjøling og krymping, som kan forårsake stress i jordskorpen. Frigjøringen av denne spenningen utløste sannsynligvis den seismiske aktiviteten som ble observert under S1222a-skjelvet.

Mens de eksakte årsakene bak forekomsten av disse spenningene fortsatt er ukjente, har oppdagelsen av S1222a betydelig fremmet vår forståelse av Mars seismiske aktivitet. Constantinos Charalambous, en medforfatter av studien, uttrykte optimisme om å avdekke Mars' tektoniske prosesser ytterligere.

Når NASA forfølger sitt mål om å sende mennesker til Mars, vil det å forstå stedene hvor disse påkjenningene oppstår, være avgjørende for å finne egnede steder for potensielle fremtidige baser. InSight-landeren, som landet på Mars i 2018, spilte en viktig rolle i å samle inn data om Mars-skorpen, mantelen og kjernen. Før det gikk tom for strøm, registrerte InSight-oppdraget omtrent 1,300 marsskjelv, inkludert den betydelige S1222a-hendelsen.

Oppdagelsen av dette enestående skjelvet bekrefter nøyaktigheten av spådommer laget av InSight-teamet før oppdraget. Den gir uvurderlig innsikt i den seismiske aktiviteten og de tektoniske prosessene på Mars, og bringer forskere ett skritt nærmere forståelsen av denne fascinerende planeten.

kilder:

– NASA

- Reuters