Californias nettoperatør forbereder seg på nedgang i solgenerering under solformørkelse

California Independent System Operator (CAISO) forventer en betydelig reduksjon i fornybar produksjon under en ringformet solformørkelse 14. oktober. Siden solcelledrevet generasjon står for størstedelen av forsyningen midt på dagen, forventes formørkelsen å påvirke nettets stabilitet.

Fornybar energi utgjør omtrent 70 % av forsyningen midt på dagen, med solenergi som bidrar med over 80 % av fornybar produksjon. CAISOs kortsiktige prognoseteam spår en nedgang på 9.374 GW i generering av fornybar energi i nettskala under formørkelsen, mens bruttobelastningen vil øke med 2.374 GW.

Formørkelsen vil påvirke regionene i Western Energy Imbalance Market (WEIM), med varierende tid og omfang av innvirkning. California Balancing Authority Area, for eksempel, vil oppleve solskjerring som varierer fra 68 % til 89 %, avhengig av plasseringen. Mellomstatlige og intrastatlige gassleverandører, samt hydro- og batteriressurser, vil bli mobilisert for å hjelpe til med de store rampene i produksjon.

CAISO vil samarbeide med pålitelighetskoordinator West, distribusjonsselskaper og WEIM-enheter for å sikre stabil markedsoperasjon og pålitelig systemdrift på dagen for formørkelsen.

Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) vil stole på sin gassflåte for å kompensere for reduksjonen i solgenerering under formørkelsen. Andre regioner, som Pacific Northwest, forventer svingninger i generasjon og belastninger, men forventer ingen innvirkning på påliteligheten.

Siden 2017 har solenergikapasiteten i USA vokst betydelig, noe som gjør årets formørkelse mer virkningsfull. CAISOs nettskala og taksolkapasitet har økt med henholdsvis 6.5 GW og 8.55 GW, mens WEIMs nettskala og taksolkapasitet har vokst med henholdsvis 9.414 GW og 5.720 GW.

CAISO evaluerer effekten av solformørkelsen i 2023 med et bredere omfang, ettersom det nå tilbyr pålitelighetskoordineringstjenester til flere balanseområder i den vestlige sammenkoblingen. Med den økte sammenkoblingen av det vestlige nettet, kan enheter utnytte disse forbindelsene og relasjonene for å opprettholde pålitelig drift og optimalisere ressursene under formørkelsen.

California leder USA når det gjelder solenergi, med 17.934 GW installert ved slutten av 2. kvartal. CAISO styrer strømmen av elektrisitet for omtrent 80 % av California og en liten del av Nevada.

Kilder: CAISO, NASA, American Clean Power Association