Mangelen på svarte britiske forskere: adressering av institusjonell rasisme i vitenskapen

Offisielt er det ingen svarte kjemi- eller fysikkprofessorer i Storbritannia, noe som får mange forskere til å hevde at britisk vitenskap er institusjonelt rasistisk. Royal Society, det eldste vitenskapelige akademiet i verden, har som mål å endre dette med en ny finansieringsordning designet for å støtte svarte PhD-studenter i å forfølge karrierer innen akademisk forskning og til slutt bli professorer. Ordningen vil gi opptil £690,000 XNUMX i finansiering til fem stipendiater hvert år.

Dr Mark Richards, en fysikkforsker og foreleser ved Imperial College London, og professor Robert Mokaya, en ekspert på materialkjemi ved University of Nottingham, kaster lys over dette problemet. Selv om Mokaya har vært professor i kjemi siden 2008, eksisterer han ikke offisielt ifølge statistikk samlet inn av Higher Education Statistics Agency (HESA). HESA runder av tallene til nærmeste fem, så Mokaya rundes ned til null. Selv om han innrømmer at det kan være andre svarte kjemiprofessorer i Storbritannia, har han ennå ikke hatt sjansen til å møte dem. Både Mokaya og Richards bekrefter at det heller ikke finnes svarte fysikkprofessorer.

På kjemifeltet er det totalt 520 professorer, mens det er 825 i fysikk. Situasjonen er litt bedre innen biovitenskap, med fem svarte professorer av 1,345, og ingeniørfag, som har omtrent 20 svarte professorer av 1,730. Totalt sett er det bare 70 svarte professorer av alle vitenskapene, som representerer bare 0.6 % av totalen. Bare 10 av disse professorene er kvinner. I motsetning til dette utgjør svarte mennesker 4.2 % av befolkningen i England og Wales ifølge den siste folketellingen.

Det er ulike faktorer som bidrar til underrepresentasjonen av svarte forskere. Richards mener at mangel på bevissthet om tilgjengelige muligheter og fravær av talsmann utgjør store barrierer for marginaliserte grupper. Uten nettverk og støtte blir det nedslående for talentfulle individer. Statistikken viser tydelig at andelen svarte mennesker i vitenskapen minker på hvert trinn av den akademiske rangstigen, fra GCSE til professorat.

Richards, hvis interesse for vitenskap kan spores tilbake til barndommen, understreker viktigheten av nysgjerrighet og støtte for å fremme vitenskapelige ambisjoner. Da han vokste opp i en enslig forsørger, husker han hvordan hans nysgjerrige sinn fikk ham til å utforske den indre funksjonen til en stikkontakt som et lite barn. Til tross for at han i utgangspunktet ble stemplet som et «dårlig barn», forklarer Richards at hans nysgjerrighet og ønske om å forstå hvordan ting fungerer drev lidenskapen hans for vitenskap.

Mangelen på svart representasjon i vitenskapen er et komplekst spørsmål som krever en mangefasettert tilnærming for å avvikle institusjonell rasisme og fremme inkludering. Royal Societys finansieringsordning er bare ett skritt mot å adressere denne forskjellen og sikre at svarte forskere i Storbritannia får den anerkjennelsen og mulighetene de fortjener.

kilder:

– The Guardian: «Royal Society har som mål å takle fraværet av svarte britiske forskere»

– Statistikkbyrået for høyere utdanning (HESA)