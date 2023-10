Astronomer observerer skarpe gammastråler ved hjelp av James Webb-romteleskopet

Et team av astronomer har brukt romteleskopet James Webb til å oppdage en lys gammastråle, og gir verdifull innsikt i kjølvannet av en kilonova som følge av en fusjon av nøytronstjerner. Eksplosjonen, kjent som GRB 230307A, skjedde 7. mars og var den nest sterkeste gammastrålen som noen gang er observert.

Gammastråleutbrudd er intense utslipp av den mest energiske formen for lys, og denne spesielle utbruddet var over én million ganger lysere enn hele Melkeveisgalaksen til sammen. Eksplosjonen var sannsynligvis et resultat av sammenslåingen av to nøytronstjerner i en galakse som ligger rundt én milliard lysår unna.

James Webb Space Telescope, sammen med andre observatorier, inkludert NASAs Fermi Gamma-ray Space Telescope, Neil Gehrels Swift Observatory og Transiting Exoplanet Survey Satellite, observerte utbruddet og sporet det tilbake til nøytronstjernesammenslåingen. James Webb-romteleskopet oppdaget også tilstedeværelsen av tellur, en sjelden metalloid, i kjølvannet av eksplosjonen. Andre grunnstoffer nær tellur i det periodiske systemet, som jod, som er avgjørende for livet på jorden, forventes også å være tilstede.

Påvisningen av disse sjeldne elementene og studiet av kilonovaer hjelper astronomer til å bedre forstå opprinnelsen til tunge grunnstoffer i universet. Fusjoner med nøytronstjerner antas å være de himmelske fabrikkene som er ansvarlige for å skape elementer som er tyngre enn jern. Slike hendelser er imidlertid utfordrende å observere på grunn av deres sjeldenhet.

Fremover håper astronomer å oppdage flere kilonovaer ved å bruke sensitive teleskoper som James Webb-romteleskopet og det kommende romerske romteleskopet Nancy Grace. Dette vil gi ytterligere innsikt i opprettelsen og frigjøringen av tunge elementer under disse sjeldne kosmiske eksplosjonene. Ved å studere stjerneeksplosjoner kan forskere få en dypere forståelse av prosessene som førte til dannelsen av elementer som er nødvendige for fremveksten av liv på jorden.

Spørsmål og svar

Hva er et gammastråleutbrudd?

Et gammastråleutbrudd er en kort emisjon av den mest energiske formen for lys. Det er en av de kraftigste eksplosjonene i universet.

Hva er en kilonova?

En kilonova er en eksplosiv hendelse som oppstår når en nøytronstjerne smelter sammen med en annen nøytronstjerne eller et svart hull. Det produserer et utbrudd av energi og frigjør sjeldne elementer.

Hvorfor er fusjoner av nøytronstjerner viktige å studere?

Nøytronstjernesammenslåinger antas å være ansvarlige for å skape tunge elementer i universet, som gull og platina. Å studere disse hendelsene hjelper forskerne å forstå opprinnelsen til disse elementene og hvordan de er fordelt i hele kosmos.

Hva er James Webb-romteleskopet?

James Webb-romteleskopet er et romobservatorium som ble skutt opp i 2021. Det er designet for å studere universet i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret, slik at astronomer kan observere fjerne objekter og fenomener med enestående klarhet.