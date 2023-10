Astronomer bruker James Webb-romteleskopet til å studere TRAPPIST-1-systemet

Astronomer bruker det kraftige James Webb-romteleskopet for å undersøke TRAPPIST-1-solsystemet, som ligger 40 lysår unna. Dette systemet består av syv steinete planeter på størrelse med jorden som kretser rundt en rød dvergstjerne kjent som TRAPPIST-1. Stjernen sender ut hyppige og intense solflammer som kan hindre observasjoner av planetene.

For å bedre forstå TRAPPIST-planetene og finne ut om de potensielt kan huse liv, må forskere studere disse solflammene. Nylig brukte et team av forskere Webb-teleskopet til å observere og registrere fire av disse soleksplosjonene over et tidsrom på 27 timer.

Forskerne utviklet en metode for å filtrere ut lyset fra solflammene, noe som muliggjør en klarere visning av eksoplanetene. Dette er avgjørende for å analysere sammensetningen av planetenes atmosfærer ved hjelp av spektrografer ombord i teleskopet.

Tre av de syv TRAPPIST-planetene befinner seg innenfor systemets beboelige sone, noe som gjør dem spesielt interessante mål for videre undersøkelser. Så langt har forskerne ikke funnet betydelige atmosfærer eller bevis på beboelighet på de to nærmeste planetene til den røde dvergstjernen.

James Webb-romteleskopet, et samarbeid mellom NASA, ESA og den kanadiske romfartsorganisasjonen, er utstyrt med et gigantisk speil som fanger lys og gjør det mulig å observere fjerne objekter. Dens infrarøde evner gjør det mulig for den å se utover det som er synlig for det menneskelige øyet, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for å studere eksoplaneter.

Med sine unike evner har Webb-teleskopet potensialet til å revolusjonere vår forståelse av fjerne verdener og gi innsikt i det tidlige universet.

kilder:

– The Astrophysical Journal

– NASA