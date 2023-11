Nye bilder fra James Webb-teleskopet lyser opp det galaktiske senteret

James Webb-teleskopet, kjent for å ta fantastiske bilder, har nok en gang gitt et glimt inn i verdens underverk. Denne gangen falt blikket på sentrum av Melkeveien, og avslørte enestående detaljer om vårt kosmiske nabolag. Med fokus på Skytten C, et stjernedannende område omtrent 300 lysår unna Skytten A (galaksens supermassive sorte hull) og 25,000 XNUMX lysår unna Jorden, har teleskopet vist frem den tetteste delen av omgivelsene våre.

I denne fascinerende samlingen av bilder avslører James Webb-teleskopet over 500,000 XNUMX stjerner og klynger av protostjerner i regionen. Disse protostjernene, som fortsatt er i ferd med å dannes og akkumulere masse, bidrar til den fryktinngytende skyen av kaos som kjennetegner det galaktiske sentrum. Til sammenligning fremstår vårt eget romområde betydelig sparsomt.

I følge professor ved University of Virginia, Jonathan Tan, som samarbeidet med observasjonsteamet, representerer det galaktiske senteret det mest ekstreme miljøet i Melkeveien. Inntil nå har dataene samlet om denne ekstraordinære regionen manglet nivået av oppløsning og følsomhet oppnådd av Webb-teleskopet.

I hjertet av ståheien ligger en kolossal protostjerne som overgår solen vår i vekt med over 30 ganger. Interessant nok skjuler dette enorme solobjektet lys fra stjernene som ligger bak det, noe som gjør at regionen ser mindre befolket ut enn den virkelig er. Som et resultat er det vi observerer et konservativt estimat av den faktiske mengden som bor i denne astronomiske metropolen. Tenk på det som verdensrommets Times Square, men uten en Guy Fieri-restaurant – foreløpig.

Disse fengslende bildene gir forskere en mulighet til å utsette aktuelle teorier om stjernedannelse for den strengeste testen til dags dato. Webb-teleskopets NIRCam (Near-Infrared Camera)-instrument fanget emisjonsbilder i stor skala av ionisert hydrogen, avbildet som blå nyanser på den nedre siden av bildene. Dette kan stamme fra de energiske fotonene som frigjøres av unge og massive stjerner. Overraskende nok tok regionens store omfang forskerne på vakt, noe som rettferdiggjorde videre etterforskning.

Som leder for observasjonsteamet understreket Samuel Crowe at forskningen som muliggjøres av disse bildene, både eksisterende og kommende, vil i stor grad forbedre vår forståelse av massive stjerner. Å avdekke deres natur er beslektet med å dykke ned i opprinnelseshistorien til en betydelig del av universet.

James Webb-teleskopet har konsekvent blendet oss med sine bemerkelsesverdige bilder, fra å være vitne til fødselen av stjerner i Jomfru-stjernebildet til å fange tilstedeværelsen av vann rundt en komet i hovedasteroidebeltet. Hver ny åpenbaring gir næring til vår nysgjerrighet om kosmos og minner oss om de enorme underverkene som venter på utforskning. Heldigvis sørger internett for at disse ekstraordinære opplevelsene ikke forsvinner som tårer i regnet. Med James Webb-teleskopet fortsatt i drift, kan vi fortsette å låse opp universets hemmeligheter.