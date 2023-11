James Webb-romteleskopet avdekker forbløffende funn i Melkeveien

James Webb-romteleskopet, kjent for sin evne til å observere universet i infrarødt lys, har nylig kikket inn i hjertet av Melkeveien. Det bemerkelsesverdige bildet, utgitt av NASA, viser detaljer og mysterier som aldri har vært før sett i det kaotiske området, og kaster lys over det tidlige universet.

Astronomer brukte Webb for å studere Skytten C (Sgr C), et aktivt område med stjernedannelse plassert omtrent 300 lysår unna galaksens sentrale supermassive sorte hull kjent som Skytten A*. Ved å bruke infrarød teknologi fanget teleskopet fantastiske funksjoner som tidligere var skjult for menneskelig syn.

Samuel Crowe, hovedetterforskeren av disse observasjonene og en bachelorstudent ved University of Virginia, uttrykte sin entusiasme for det utrolige bildet og den vitenskapelige innsikten det gir. Forståelse av massive stjerner spiller en avgjørende rolle for å forstå universets opprinnelse, ettersom de fungerer som fabrikker for å produsere tunge grunnstoffer i deres kjernefysiske kjerner.

Webbs undersøkelse av Melkeveiens sentrum kan også gi verdifull informasjon om dannelsen av stjerner. Ved å studere denne regionen kan astronomer finne ut om det er mer sannsynlig at massive stjerner dannes nær det galaktiske sentrum eller i galaksens spiralarmer.

Bildet levert av Webb viser nesten en halv million stjerner i forskjellige størrelser og aldre. Den avslører en klynge av protostjerner, som er tette samlinger av støv og gass i de tidlige stadiene av å bli fullverdige stjerner. Spesielt er det en massiv protostjerne i midten av klyngen, med en bemerkelsesverdig masse som overstiger 30 ganger solens.

Disse protostjernene avgir glødende materiale, noe som resulterer i lysende kuler av lys midt i den mørke infrarøde bakgrunnen. Det galaktiske sentrum av Melkeveien representerer et ekstremt miljø der teorier om stjernedannelse kan testes grundig, ifølge Jonathan Tan, professor i astronomiforskning ved University of Virginia.

Videre oppdaget Webbs nær-infrarøde kamera ioniserte hydrogenutslipp rundt den nedre kanten av stjerneregionen, vist som en cyan fargetone i bildet. Astronomer undersøker fortsatt kilden til den rikelig energiiserte gassen, og overgår typiske utslipp fra unge massive stjerner. I tillegg er de fascinert av de nållignende strukturene i det ioniserte hydrogenet som vises i et tilsynelatende uordnet arrangement.

Det galaktiske senteret er et yrende og dynamisk sted, fylt med turbulente gassskyer som føder stjerner, og påvirker det omkringliggende miljøet med deres utstrømmende vinder, jetfly og stråling. Rubén Fedriani, en medforsker av prosjektet og en postdoktor ved Instituto Astrofísica de Andalucía i Spania, berømmet Webb for å gi en overflod av data om dette ekstraordinære miljøet, og la til at de bare har begynt å skrape i overflaten av dets potensial.

Spørsmål og svar

1. Hvordan tar James Webb-romteleskopet bilder?

James Webb-romteleskopet tar bilder ved hjelp av infrarødt lys, som er usynlig for det menneskelige øyet. Dette gjør det mulig for teleskopet å observere detaljer og funksjoner som vanligvis er skjult for vårt syn.

2. Hva er et lysår?

Et lysår er avstanden som lyset reiser på ett år, tilsvarende omtrent 5.88 billioner miles (9.46 billioner kilometer).

3. Hva er protostjerner?

Protostjerner er tette masser av støv og gass i de tidlige stadiene av stjernedannelse. De vokser til slutt og utvikler seg til fullformede stjerner.

4. Hva er det galaktiske sentrum?

Det galaktiske senteret refererer til den sentrale delen av en galakse, som ofte er preget av intens aktivitet, som stjernedannelse og tilstedeværelsen av et supermassivt sort hull.

5. Hvorfor studerer astronomer Melkeveiens sentrum?

Å studere Melkeveiens sentrum kan gi verdifull innsikt i dannelsen av stjerner, fordelingen av stjernehoper og prosessene som skjer i ekstreme miljøer.