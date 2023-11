Ny innsikt om tenåringsgalakser: voksesmerter i universet

By

Siden lanseringen i 2021 har James Webb-romteleskopet revolusjonert vår forståelse av det tidlige universet. Dens banebrytende observasjoner, inkludert glimt av universets tidligste galakser, har avslørt mysteriene rundt vår kosmiske opprinnelse. Nyere forskning har imidlertid kastet lys over et annet fascinerende aspekt ved universets ungdomstid: de galaktiske «tenåringene».

Et team av astronomer, ledet av professor Allison Strom fra Northwestern University, undersøkte galakser som ble dannet omtrent 2-3 milliarder år etter Big Bang. Disse tenåringsgalaksene, i likhet med deres menneskelige motstykker, viste visse kjennetegn på umodenhet og raske vekstspurter. Forskerne brukte data innhentet av romteleskopet James Webb for å studere det "kjemiske DNA" til 23 galakser, og skapte et sammensatt bilde av tenåringstrekkene deres.

Interessant nok ligner ikke disse galaksene galaksene vi ser i dag. I følge Dr. Gwen Rudie, en studieleder fra Carnegie Observatories, gjennomgår disse galaksene sentrale prosesser i løpet av denne tiden som bestemmer deres fremtidige egenskaper. Å forstå disse prosessene vil gi verdifull innsikt i utviklingen av galakser.

Et bemerkelsesverdig funn var den betydelig høyere temperaturen i stjernedannende områder, kjent som stjernebarnehager, i tenåringsgalakser. Gassen i disse områdene nådde temperaturer så høye som 24,000 XNUMX grader Fahrenheit, langt varmere enn observert i moderne galakser. Dette avviket antyder at det er tydelige forskjeller i stjernene og gassen i tenåringsgalakser.

Dessuten oppdaget forskerne tilstedeværelsen av åtte grunnstoffer i disse galaksene: hydrogen, helium, oksygen, nitrogen, svovel, argon, nikkel og silisium. Spesielt oksygen er avgjørende for å spore veksthistorien til disse galaksene. I tillegg var observasjonen av glødende nikkel overraskende siden det vanligvis ikke er lyst nok til å bli oppdaget i nærliggende galakser. Denne uventede oppdagelsen antyder de unike egenskapene til de massive stjernene som er ansvarlige for gassens luminescens.

Mens studien fokuserte på disse åtte elementene, erkjenner forskerne sannsynligheten for at andre elementer eksisterer i tenåringsgalakser, selv om de ennå ikke er oppdaget. Disse tunge elementene gir innsikt i antall stjerner som er dannet i fortiden og deres dannelseshastighet.

Funnene fra James Webb-romteleskopets CECILIA Survey, som går inn i kjemien til fjerne galakser, gir en avgjørende forståelse av de formative stadiene av galaktisk evolusjon. Denne undersøkelsen, dedikert til minnet til den innflytelsesrike astronomen Cecilia Payne-Gaposchkin, markerer en betydelig milepæl i vår evne til å undersøke galakser i eksepsjonell detalj.

Mens vi fortsetter å utforske universet med James Webb-romteleskopet, er vi vitne til fødselen og veksten av galakser. Disse tenåringsgalaksene, med sine unike egenskaper og raske utvikling, gir verdifulle glimt inn i forviklingene ved kosmisk evolusjon.

