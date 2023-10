Webb-romteleskopet oppdager høyhastighets jetstrøm i Jupiters atmosfære

By

NASAs James Webb-romteleskop har gjort en spennende oppdagelse i Jupiters atmosfære - en høyhastighets jetstrøm som ligger over planetens ekvator, og spenner over 3,000 miles bred. Denne nye funksjonen gir verdifull innsikt i samspillet mellom lagene i Jupiters turbulente atmosfære og fremhever de unike egenskapene til Webb-teleskopet.

Ledet av Ricardo Hueso ved Universitetet i Baskerland i Bilbao, Spania, brukte forskerteamet data fra Webbs nær-infrarøde kamera (NIRCam), som ble fanget i juli 2022. Teleskopets Early Release Science-program, ledet i fellesskap av Imke de Pater fra University of California, Berkeley, og Thierry Fouchet fra Observatory of Paris, hadde som mål å ta bilder av Jupiter med intervaller på 10 timer, eller en Jupiter-dag, ved å bruke forskjellige filtre for å oppdage endringer i små funksjoner i forskjellige høyder av planetens atmosfære.

De høyoppløselige bildene som ble oppnådd av Webb overrasket forskerne, og avslørte skarpe funksjoner som tidligere ble observert som uskarpe dis. Ved å spore disse funksjonene sammen med Jupiters raske rotasjon, fikk teamet en bedre forståelse av den dynamiske naturen til planetens atmosfære. Spesifikt var de i stand til å identifisere vindskjær, eller regioner der vindhastigheter endres med høyde eller avstand, og spore høyhastighets jetstrømmen.

Jupiters atmosfære består av flere lag, og Webbs unike bildefunksjoner gjorde det mulig for forskere å analysere forskjellige høyder og isolere jetstrømmen. Denne oppdagelsen gir verdifull informasjon om den atmosfæriske dynamikken til Jupiter og fungerer som et bevis på de kraftige observasjonsevnene til James Webb-romteleskopet.

kilder:

– NASA

- University of California, Berkeley

– Observatoriet i Paris