Ny studie avslører forbløffende høyhastighets jetstrøm på Jupiter

Forskere som bruker James Webb-romteleskopet og NASAs Hubble-romteleskop har gjort en banebrytende oppdagelse på gigantplaneten Jupiter. En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature Astronomy rapporterer identifiseringen av en høyhastighets jetstrøm i Jupiters nedre stratosfære. Denne jetstrømmen, som ligger nær ekvator, spenner over 3,000 miles og når vindhastigheter på utrolige 320 miles per time. For å sette dette i perspektiv, er disse vindene dobbelt så raske som de som finnes i en kategori 5-orkan på jorden.

Avsløringen av denne høyhastighets jetstrømmen har forlatt forskere i ærefrykt. James Webb-romteleskopet, som tidligere ble ansett som tåkete og utydelig, har gitt enestående klarhet, slik at forskere kan spore de skarpe egenskapene til dette turbulente atmosfæriske fenomenet når Jupiter roterer raskt.

Jupiter, jordens kolossale nabo, har en lagdelt atmosfære som ligner på vår egen planet, selv om sammensetningen og værmønstrene varierer betydelig. Tidligere oppdrag og observasjoner har forsøkt å dekode Jupiters komplekse atmosfæriske dynamikk, inkludert den berømte store røde flekken og ammoniakkholdige skyer.

Det som skiller romteleskopet James Webb er dets evne til å utforske de høyereliggende lagene av Jupiters atmosfære, som ligger mellom 15 og 30 miles over planetens skydekke. Dette unike perspektivet har avslørt unnvikende detaljer og gitt ny innsikt i gassgigantens ringer, satellitter og atmosfære.

Oppdagelsen av den høyhastighets jetstrømmen ble gjort mulig gjennom et samarbeid mellom James Webb-romteleskopet og Hubble-romteleskopet. Mens førstnevnte fokuserte på mindre skyfunksjoner, dykket sistnevnte dypt inn i de ekvatoriale stormsystemene. Ved å kombinere sine observasjoner, fikk forskerne en omfattende forståelse av Jupiters intrikate atmosfæriske dynamikk og den tredimensjonale strukturen til stormskyer.

Sammenligningen av disse to store romteleskopene hjelper også med å forstå hvordan vindhastighetene på Jupiter endres med høyden og genererer vindskjær. Forskerne som er involvert i studien forventer at styrken til denne nyoppdagede jetstrømmen kan variere betydelig i løpet av de neste årene, og potensielt gi ytterligere innsikt i Jupiters oscillerende stratosfæriske mønster.

Denne banebrytende oppdagelsen markerer en betydelig milepæl i vår forståelse av Jupiters atmosfæriske dynamikk og fremhever de utrolige evnene til James Webb-romteleskopet til å avdekke mysteriene til vårt solsystems fryktinngytende himmellegemer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er James Webb-romteleskopet?



A: James Webb-romteleskopet er et stort, rombasert observatorium som skal lanseres sent i 2021. Det er designet for å studere universet i infrarødt lys og gi enestående innsikt i himmellegemer og fenomener.

Spørsmål: Hva var fokus for den nylige studien om Jupiter?



A: Den nylige studien brukte James Webb-romteleskopet og NASAs Hubble-romteleskop for å identifisere og studere en høyhastighets jetstrøm i Jupiters nedre stratosfære.

Spørsmål: Hva gjør denne oppdagelsen unik?



A: Oppdagelsen av den høyhastighets jetstrømmen på Jupiter er bemerkelsesverdig fordi den tidligere var usett og gir verdifull informasjon om Jupiters turbulente atmosfære.

Spørsmål: Hvor rask er vinden i den høyhastighets jetstrømmen?



A: Vindene i den høyhastighets jetstrømmen på Jupiter når hastigheter på omtrent 320 miles per time, som er dobbelt så raske som de funnet i en kategori 5-orkan på jorden.

Spørsmål: Hvordan bidro James Webb-romteleskopet og Hubble-romteleskopet til studien?



A: James Webb-romteleskopet fokuserte på mindre skyfunksjoner, mens Hubble-romteleskopet observerte de ekvatoriale stormsystemene på Jupiter. Ved å kombinere sine observasjoner, fikk forskerne en omfattende forståelse av Jupiters atmosfæriske dynamikk.