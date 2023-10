Forskere oppdager kvarts nanokrystaller i eksoplanetatmosfæren

By

Forskere som bruker Nasas James Webb-romteleskop har gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse i atmosfæren til en eksoplanet. For første gang har kvartsnanokrystaller blitt oppdaget i skyene i stor høyde til WASP-17 b, en varm Jupiter-eksoplanet som ligger 1,300 lysår unna Jorden.

Forskerteamet, ledet av David Grant fra University of Bristol, Storbritannia, gjorde dette uventede funnet mens de studerte den atmosfæriske sammensetningen av WASP-17 b. De hadde forventet å finne aerosoler i planetens atmosfære, men de ble overrasket over å finne at disse aerosolene var bygd opp av kvartspartikler.

Silikater, som er mineraler rike på silisium og oksygen, finnes ofte i hele galaksen. De utgjør størstedelen av jorden, månen og andre steinete himmellegemer. Imidlertid var silikatkornene som tidligere ble oppdaget i eksoplanetatmosfærer typisk magnesiumrike silikater som olivin og pyroksen, ikke ren kvarts eller SiO2.

Denne oppdagelsen utfordrer eksisterende teorier om hvordan eksoplanetskyer dannes og utvikler seg. Hannah Wakeford, en medforfatter av studien, uttalte at de forventet å observere magnesiumsilikater. Men i stedet fant de "frø"-partiklene som er nødvendige for å danne større silikatkorn.

Teamet observerte WASP-17 b i nesten 10 timer ved hjelp av James Webb-teleskopet. De samlet inn over 1,275 målinger av midt-infrarødt lys da planeten passerte foran stjernen. Et overraskende trekk dukket opp i dataene - en "hump" på 8.6 mikron - som ikke ville vært forventet hvis skyene var laget av magnesiumsilikater eller andre høytemperaturaerosoler. Imidlertid stemmer denne funksjonen med tilstedeværelsen av kvarts.

Kvartskrystallene som oppdages i WASP-17 bs atmosfære er formet som sekskantede prismer, lik de som finnes i geoder på jorden. Imidlertid er de utrolig små, og måler bare rundt 10 nanometer på tvers. I motsetning til mineralpartikler som finnes i jordens skyer, har disse kvartskrystallene sin opprinnelse i selve planetens atmosfære, og dannes direkte fra gass under ekstreme forhold.

Å forstå sammensetningen av disse skyene er avgjørende for å forstå eksoplaneten som helhet. Varme Jupitere som WASP-17 b består hovedsakelig av hydrogen og helium, med små mengder andre gasser som vanndamp og karbondioksid. Oppdagelsen av silikakrystaller gir verdifull innsikt i de forskjellige materialene som former miljøet på denne planeten.

Mens den nøyaktige mengden og fordelingen av kvarts i eksoplanetens skyer er usikker, tror forskere at skyene sannsynligvis sirkulerer rundt planeten. Når de når den varmere dagsiden, fordamper de og spres.

Denne banebrytende forskningen åpner nye dører i studiet av eksoplanetatmosfærer, utfordrer tidligere holdt forutsetninger og utvider vår kunnskap om kosmos.

kilder:

– Universitetet i Bristol

– Nasas Ames Research Center

– Goddard Space Flight Center