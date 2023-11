Nye oppdagelser på Exoplanet WASP-107b avduket av James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope (JWST) gjorde nylig banebrytende observasjoner av eksoplaneten kjent som WASP-107b, og ga verdifull innsikt i dens atmosfæriske sammensetning og værmønstre. WASP-200b ligger omtrent 107 lysår unna, og er en særegen planet som viser unike egenskaper som utfordrer vår forståelse av planetdannelse.

Under observasjonene identifiserte JWST tilstedeværelsen av vanndamp og svoveldioksid i planetens atmosfære. Den mest fascinerende oppdagelsen kom imidlertid i form av skyer sammensatt av silisiumdioksid, vanligvis funnet i sand på jorden. Dette spennende funnet indikerer at på WASP-107b "regner det sand." Et fenomen som minner om jordens vannsyklus, hvor silisiumdioksidpartiklene kondenserer dypere ned i atmosfæren, stiger opp og til slutt regner ned igjen på grunn av vertikal transport.

Leen Decin, en forsker ved Institute of Astronomy ved KU Leuven i Belgia, uttrykte begeistring over dette banebrytende resultatet, og uttalte at det er første gang arter som danner skyer i en eksoplanetatmosfære er identifisert. Forskningsfunnene ble nylig publisert i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature som en del av JWSTs omfattende studie av eksoplanetære atmosfærer. Lavoppløsningsspektrometeret ombord på Mid-Infrared Instrument (MIRI) var medvirkende til å trekke ut dataene som trengs for analyse.

Det som ytterligere skiller WASP-107b er dens uvanlige størrelse og sammensetning. Selv om den overfladisk ligner Jupiter, er dens masse bare 30 ganger større enn Jorden, og klassifiserer den som en super-Neptun. Den går i bane rundt sin morstjerne på knappe seks dager, noe som gjør den betydelig kaldere enn andre eksoplaneter med svoveldioksid i atmosfæren. Til forskernes overraskelse var svoveldioksid uventet tilstede, og trosset eksisterende modeller som forutså fraværet ved så lavere temperaturer.

Planetens særegne form, ofte beskrevet som "oppblåst", er et resultat av dens oppbevaring av en opprinnelig konvolutt av hydrogen og helium. Denne konvolutten burde ha forsvunnet over tid, gitt alderen til WASP-107, planetens foreldrestjerne. Imidlertid har den langsomme eroderingsprosessen gitt planeten en kometlignende hale, noe som gjør den til et spennende emne for videre studier og forståelse av planetarisk evolusjon.

Mercedes Lopez-Morales fra Center for Astrophysics, som ikke var direkte involvert i studien, understreket at disse oppdagelsene er banebrytende og utvider vår forståelse av fotokjemi i eksoplanetatmosfærer. Påvisningen av silisiumdioksid i atmosfæren til WASP-107b viser at prosesser som er vanlige på jorden også kan forekomme utenfor vårt solsystem.

Denne bemerkelsesverdige utforskningen av WASP-107b og andre eksoplaneter fremhever den stadig utviklende naturen til vår kunnskap om planetsystemer. Ved å studere forskjellige planeter som utfordrer våre antakelser, håper forskerne å sette sammen en omfattende forståelse av planetdannelse og evolusjon gjennom hele galaksen og utover.

