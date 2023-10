Ny innsikt i Mars: Avduking av hemmelighetene til den røde planetens indre

I en betydningsfull oppdagelse har seismiske bølger som er et resultat av et meteorittnedslag på Mars, gitt forskere et nytt perspektiv på den røde planetens gåtefulle indre virkemåte. Nasas InSight-lander samlet inn data som har ført til en betydelig revurdering av Mars' interne struktur. Denne banebrytende seismiske informasjonen har avduket et tidligere ukjent lag av smeltet stein som omgir en kompakt og tett flytende metallisk kjerne.

De seismiske data avslører et skjult rike av smeltet stein som omslutter Mars' kjerne. Før denne avsløringen hadde forskere bare observert seismiske bølger som spratt fra toppen av kjernen, og trengte aldri gjennom den. Oppførselen til disse bølgene indikerte tilstedeværelsen av et smeltet silikatlag, omtrent 90 miles tykt, plassert i bunnen av mantelen - det steinete laget som ligger mellom Mars' ytterste skorpe og dens kjerne. Dette utrolige funnet antyder at Mars, i motsetning til Jorden, har et smeltet lag som omgir kjernen.

Videre beregnet forskerne størrelsen på Mars' kjerne, og oppdaget at den er omtrent 30 % mindre i volum enn tidligere anslått. Med en diameter på rundt 2,080 miles, er kjernen hovedsakelig sammensatt av jern og nikkel, sammen med lettere elementer som svovel, oksygen, karbon og hydrogen. Imidlertid er andelen av disse lettere elementene i kjernens sammensetning lavere enn tidligere estimater, og utgjør kun 9-15 vekt%.

Meteorittnedslaget som utløste dette seismiske gjennombruddet skjedde i høylandsområdet på Mars kjent som Tempe Terra 18. september 2021. Til tross for nedslagets plassering på motsatt side av Mars fra InSights posisjon i Elysium Planitia, forårsaket det et skjelv med styrke 4.2 og forlot bak et krater som måler omtrent 425 fot bredt. Denne hendelsen var avgjørende for å overføre seismiske bølger gjennom planetens dype indre, noe som gjorde det mulig for forskere å få enestående innsikt i Mars' kjerne.

Selv om InSight-oppdraget ble pensjonert av Nasa i 2022 etter fire års drift, fortsetter det å etterlate en varig arv. Dens verdifulle seismiske registreringer har gitt et vell av kunnskap om de komplekse og mangefasetterte prosessene som former Mars. Den pågående analysen av disse dataene lover å utdype vår forståelse av den røde planetens spennende indre.

