Øke vår forståelse av jordens hav: Viktigheten av å observere Sørishavet

Sørishavet, med sine unike egenskaper og roller i jordens klimasystem, krever økt observasjons- og måleinnsats for å bedre forstå virkningen. Mens Venus og Jorden kan dele likheter når det gjelder størrelse og avstand fra solen, skiller fraværet av et hav på Venus det som et fiendtlig miljø. På jorden spiller hav en avgjørende rolle i å dempe virkningene av klimaendringer ved å absorbere og lagre rundt 90 % av varmen som fanges opp av den skiftende atmosfæren.

Mens fremskritt innen satellittteknologi og datasimuleringer har gitt oss verdifull innsikt i jordens hav, er det fortsatt nødvendig med direkte observasjoner for å gjøre overraskende funn og få en omfattende forståelse. Spesielt Sørishavet fungerer som forbindelsen til alle hav og viser karakteristiske trekk som Antarktis havis og den antarktiske sirkumpolare strømmen.

Nedgangen i havisen i Antarktis er en bekymring for klimaforskere på grunn av dens ulike roller, inkludert å reflektere solenergi, ventilere dyphavet og tjene som habitat for polarliv. I tillegg fungerer den antarktiske sirkumpolare strømmen som et massivt svinghjul drevet av vind, og bidrar til den generelle strømmen av energi gjennom havet.

Arbeidet med å observere og måle Sørishavet og Antarktis står overfor utfordringer på grunn av regionens avsidesliggende og dyre natur. Forskere anerkjenner imidlertid at det haster med klimakrisen og har kommet sammen for å fremme samarbeid, dele informasjon og utvikle nye tilnærminger for å studere dette miljøet. Nye teknologier, som flåter av autonome flottører som overvåker temperatur og saltholdighet, blir distribuert for å overvåke og forstå de endrede forholdene.

Direkte observasjoner er avgjørende for å redusere usikkerhet og følge med på de raske endringene som skjer i Sørishavet. Ved å investere i å observere og måle denne kritiske regionen, kan vi få verdifull innsikt i jordens klimasystem, dempe virkningene av klimaendringer og ta mer informerte beslutninger.

kilder:

– Artikkel: «Sørhavets rolle i klima og dets løfte for fremtidige klimaendringer», av Andrew Lenton, Tim Tamblin og Petra Heil

– Bildekilde: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA