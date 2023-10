Ny studie foreslår et lite vindu med mulighet for å redde Grønlands smeltende isdekke

En fersk studie har gitt et glimt av håp i kampen mot klimaendringene. Ettersom de globale temperaturene fortsetter å stige, smelter isdekkene som dekker Grønland og Arktis i en alarmerende hastighet. Forskere tror imidlertid at vi kan ha et lite mulighetsvindu til å snu ting og redde det smeltende isdekket som dekker Grønland.

Grønlandsisen er av betydelig bekymring på grunn av dens potensial til å heve havnivået med svimlende 20 fot hvis den skulle smelte fullstendig. Dette vil få ødeleggende konsekvenser for kystregioner rundt om i verden. Selv om studien ikke tilbyr en løsning for å stoppe smeltingen helt, antyder den at handling innenfor en bestemt temperaturterskel kan bidra til å dempe noen av effektene av klimaendringer.

Tidligere advarsler har indikert at Grønlandsisen står i fare for å smelte hvis globale temperaturer overstiger 3.6 Fahrenheit eller 2 Celsius over førindustrielt nivå. For øyeblikket har vi allerede passert en oppvarming på 2 Fahrenheit eller 1.1 Celsius. Imidlertid foreslår denne nye studien at det kan være litt større spillerom i å redde innlandsisen.

Ifølge forskningen er Grønlandsisen mer motstandsdyktig enn tidligere antatt. Mens muligheten for en irreversibel kollaps i løpet av de neste tusen årene fortsatt eksisterer hvis temperaturen overskrider terskelen på 2 Celsius, kan det hende at en liten økning i temperaturen ikke resulterer i en total kollaps. Hvis temperaturen kan senkes ned igjen innen en viss tidsramme, er det en sjanse til å reparere skaden og potensielt redde innlandsisen.

Fokuset bør ikke bare være på dagens smelting, men også på å forhindre ytterligere smelting i fremtiden. Smeltingen vi er vitne til nå ble satt i gang for tusenvis av år siden, og fremtidig smelting vil avhenge av vår evne til å holde globale temperaturer under 2 Celsius-terskelen.

Denne studien gir et glimt av håp i kampen mot klimaendringer. Ved å handle innenfor det lille mulighetsvinduet, kan vi være i stand til å dempe virkningene av smeltende isdekker og beskytte sårbare kystregioner mot stigende havnivåer.

