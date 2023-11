Ny modell bruker AI for å beskytte skip fra Rogue Waves

Forskere ved Universitetet i København og Universitetet i Victoria har utviklet en innovativ kunstig intelligens (AI) modell for å forutsi falske bølger og øke sikkerheten for åpne havfartøyer. Mens useriøse bølger en gang ble avvist som mytiske, har nylig aksept fra det vitenskapelige samfunnet ført til en dypere utforskning av deres årsaker og egenskaper. Forskerteamet utnyttet datautvinning og tolkbare maskinlæringsteknikker for å analysere over 1 milliard bølger, med fokus på å identifisere faktorene som er ansvarlige for dannelsen av disse uforutsigbare gigantene.

Studien brukte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), en omfattende bølgekatalog som inneholdt data fra bøyer lokalisert på 158 forskjellige steder på tvers av amerikanske kyster og oversjøiske territorier. Fra det enorme datasettet, som omfatter 1.5 milliarder bølger, ble over 100,000 XNUMX identifisert som useriøse bølger basert på fastsatte kriterier. Ved å bruke dette bølgedatasettet ble et AI-nettverk trent opp til å trekke ut en matematisk ligning som kapslet inn de kombinerte variablene som bidrar til falsk bølgedannelse. Denne ligningen ble deretter omfattende tolket innenfor konteksten av eksisterende bølgeteori, noe som resulterte i utviklingen av en modell som er i stand til å reprodusere kjent skurkbølgeatferd samt forutsi fremtidige forekomster.

Betydningen av denne forskningen ligger i dens potensial til å revolusjonere skipsfartsindustrien ved å redusere risikoen forbundet med useriøse bølger. Den nykonstruerte modellen gjør det mulig for rederier å få meningsfull innsikt i sannsynligheten for å møte farlige useriøse bølger langs planlagte ruter. Ved å bruke algoritmen utviklet av forskerteamet, kan rederier nå utføre nøyaktige risikovurderinger og ta informerte beslutninger for å endre rutene sine deretter.

Forskerne har gjort både algoritmen og deres omfattende forskning tilgjengelig for allmennheten, noe som letter bred tilgang til verktøy som forbedrer sjøsikkerheten. I en tid hvor banebrytende teknologi fortsetter å transformere næringer, viser integreringen av AI og maskinlæring i dette domenet de enorme mulighetene for å beskytte skip mot uforutsette naturfenomener.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er useriøse bølger?

A: Rogue bølger er åpne havbølger som er omtrent dobbelt så store som omkringliggende bølger og kjent for deres uforutsigbarhet.

Spørsmål: Hvordan identifiserte forskerne useriøse bølger?

A: Forskerteamet brukte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), som ga bølgedata fra bøyer på forskjellige steder. Basert på spesifikke kriterier ble over 100,000 XNUMX bølger identifisert som useriøse bølger i datasettet.

Spørsmål: Hvordan bidro AI til studien?

A: Kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker ble brukt for å analysere det massive datasettet og identifisere variablene som er ansvarlige for rogue bølgedannelse. Denne datadrevne tilnærmingen muliggjorde opprettelsen av en prediktiv modell.

Spørsmål: Hva er de potensielle fordelene for shippingindustrien?

A: AI-modellen utviklet gjennom denne forskningen gir rederier muligheten til å vurdere risikoen forbundet med useriøse bølger langs deres planlagte ruter. Denne kunnskapen gir mulighet for informerte ruteendringer, noe som øker sikkerheten til åpne havfartøyer.

Spørsmål: Er modellen tilgjengelig for publikum?

A: Ja, forskerteamet har gjort algoritmen, forskningsresultatene og vær- og bølgedata tilgjengelig for allmennheten. Denne åpenheten muliggjør bred tilgang til verktøy som fremmer sjøsikkerhet.