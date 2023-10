Oppgangen og fallet til Malvinoxhosan-bioregionen i Sør-Afrika

En fersk studie med tittelen "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," publisert i Earth-Science Reviews, utforsker utryddelsen av marine dyr under den tidlige- Mellomdevonsk periode. Denne perioden var preget av et varmere klima og høyere havnivå, med en stor landmasse kalt Gondwana som ligger nær Sydpolen.

Forskerne, ledet av Dr. Cameron Penn-Clarke, samlet inn og analyserte en betydelig mengde fossildata for å forstå opprinnelsen og forsvinningen til Malvinoxhosan-biotaen, en gruppe marine dyr som trivdes i kjøligere vann og inkluderte ulike typer skalldyr. Gjennom avanserte dataanalyseteknikker identifiserte de distinkte lag i eldgamle bergarter, som hver viser en nedgang i antall marine dyrearter over tid.

Studien viste at nedgangen i Malvinoxhosan-biotaen var korrelert med endringer i havnivå og klima. Etter hvert som klimaet ble varmere, forsvant de spesialiserte, kjølige malvinokshosan-marindyrene og ble erstattet av mer generalistiske arter tilpasset varmere vann. Skiftende havnivåer forstyrret naturlige havbarrierer, slik at varmere vann fra områder nærmere ekvator kunne strømme inn og førte til kolonisering av varmere vannarter.

Utryddelsen av Malvinoxhosan-biotaen resulterte i en kollaps av polare økosystemer, som det biologiske mangfoldet aldri kom seg fra. Forskningen tyder på at de kombinerte effektene av endringer i havnivå og temperatur var hovedfaktorene bak denne utryddelseshendelsen. Det er fortsatt usikkert om denne utryddelseshendelsen er korrelert med andre i løpet av tidlig-midt-devonperioden, da aldersslutninger mangler.

Studien belyser også sårbarheten til polare miljøer og økosystemer for endringer i havnivå og temperatur. Å forstå tidligere utryddelseshendelser kan gi verdifull innsikt i den nåværende krisen med biologisk mangfold vi står overfor i dag.

