Satellitt som ser på vann fanger opp det varme havet utenfor Californiakysten

Et samarbeid mellom NASA og den franske romfartsorganisasjonen CNES har utviklet satellittoppdraget Surface Water and Ocean Topography (SWOT), som er i stand til å måle havegenskaper, inkludert El Niño, med enestående detaljer. Satellittens Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument har evnen til å måle havoverflatehøyder nær kystlinjer, og gir verdifull informasjon for forskere og prognosemakere.

El Niño, et periodisk klimafenomen, er preget av høyere havnivå og varmere havtemperaturer langs den vestlige kysten av Amerika. Det varme havvannet fra den utviklende El Niño beveger seg nordover langs kystlinjene i det østlige Stillehavet, og samhandler med en vedvarende marin hetebølge. Dette varme vannet har nylig påvirket utviklingen av orkanen Hilary.

SWOT-satellittens visualisering av havoverflatehøyder utenfor den amerikanske vestkysten i august viser høyere enn gjennomsnittet i rødt og oransje, noe som indikerer varmere vann og lavere enn gjennomsnittet i blått og grønt. Havnivået har en tendens til å være høyere på steder med varmere vann, ettersom vannet utvider seg når det varmes opp.

Målingene gjort av SWOT-satellittoppdraget gir omfattende utsikt over planetens hav og ferskvannssjøer og elver. Dataene som samles inn av SWOT vil være uvurderlige for forskere og prognosemakere når de skal studere utviklingen og fremdriften av fenomener som El Niño. I september-utsiktene spådde US National Oceanic and Atmospheric Administration en sterk El Niño for den kommende vinteren, med mer enn 70 % sjanse.

El Niño er også assosiert med svekkelse av ekvatorial passatvind og kan bringe kjøligere, våtere forhold til USAs sørvest og tørke til land i det vestlige Stillehavet, som Indonesia og Australia.

