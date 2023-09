Frigide områder på månen yngre og inneholder mindre vannis enn tidligere antatt

I følge ny forskning er iskalde områder på månen, kjent som permanent skyggede områder (PSR), yngre enn kratrene de befinner seg i og inneholder sannsynligvis mindre vannis enn tidligere antatt. PSR-er er av stor interesse for fremtidige månelandingsoppdrag, da de anses å være rikelige reservoarer av vannis som kan brukes av astronauter til livsstøttesystemer og generere rakettdrivstoff.

Den nye studien avslører at PSR-er på det meste er 3.4 milliarder år gamle, noe som indikerer at de er yngre enn de 4 milliarder år gamle kratrene de finnes i. Dette tyder på at nåværende estimater av vannisavsetninger på månen må revideres nedover.

Forskerne, ledet av Norbert Schörghofer fra Planetary Science Institute i Arizona, gjennomførte simuleringer for å spore utviklingen av månen fra dens dannelse for 4.5 milliarder år siden. Disse simuleringene viste at månen opplevde en stor reorientering i sin spinnakse for omtrent 4.1 milliarder år siden, noe som resulterte i dannelsen av PSR-er nær nord- og sørpolen. Imidlertid ville de høye skjevhetene på den tiden ha ført til tap av alle isforekomster.

Som et resultat vil mengden frosset vann som er skjult i disse PSR-ene sannsynligvis være mindre enn tidligere estimert. Forskere er spesielt interessert i den sørlige polarregionen av månen, hvor de tror det er nok av flyktige stoffer, inkludert brukbart vann.

Fremtidige måneoppdrag, som Indias Chandrayaan-3 robot-lander-rover-duo, tar sikte på å utforske månens sydpol og lete etter spor av frossent vann. Funnene fra disse oppdragene vil bidra til vår forståelse av vannressurser på månen.

Avslutningsvis understreker denne nye studien behovet for å revurdere våre estimater av vannisavsetninger på månens permanent skyggelagte områder. Funnene kaster lys over den geologiske historien til disse områdene og har implikasjoner for fremtidige undersøkelser og utnyttelse av månens ressurser.

Kilde: Paper publisert i Science 13. september 2021.