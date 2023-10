Rollen til vannfilmer i kjemiske transformasjoner

By

Vannfilmer som dannes på overflater på grunn av luftfuktighet spiller en betydelig rolle i ulike naturlige og teknologiske prosesser. En fersk oppgave ved Umeå universitet utforsker hvordan disse tynne, usynlige filmene medierer kjemiske reaksjoner.

Vannfilmer er tilstede på mineraler som er utsatt for luftfuktighet. Tykkelsen på disse filmene avhenger av luftfuktigheten. Oppgaven til Tan Luong undersøker hvordan ulike filmtykkelser påvirker to viktige fenomener: mineralomdannelse og organisk nedbrytning. Å forstå disse prosessene er avgjørende for å håndtere globale utfordringer som global oppvarming og forurensningskontroll.

Mineraler kan transformeres når ioner løses opp fra primære mineraler til vannfilmer og reagerer med miljøgasser som karbondioksid og oksygen. Tykkelsen på vannfilmen bestemmer typen mineralvekst. Tynne filmer gir mulighet for todimensjonal vekst, mens tykkere filmer stimulerer tredimensjonal vekst.

Funnene har praktiske implikasjoner for fremstilling av materialer i miljøer med kontrollert fuktighet. Størrelse og form påvirker funksjonen til materialer i avanserte teknologier som batteriutvikling og fjerning av forurensninger.

Studien så også på potensialet til magnesium (MgO) for å fange opp karbondioksid. Det ble oppdaget at ultratynne magnesiumkarbonatbelegg kunne hindre reaksjonen. Imidlertid ble det identifisert en lovende vei som kunne omgå denne flaskehalsen under ekstremt høy luftfuktighet.

Forskningen avdekket også hvordan oksygen- og vannfilmer påvirker omdannelsen av organiske forurensninger til ufarlige stoffer gjennom lysinduserte kjemiske reaksjoner. Denne kunnskapen kan bidra til utviklingen av innovative vann- og luftrenseteknologier.

Samlet sett er forståelsen av vannfilmers rolle i kjemiske transformasjoner avgjørende for å fremme vår kunnskap og finne løsninger på miljøutfordringer.

kilder:

– Avhandling: Vannfilmmedierte mineralogiske transformasjoner og fotokatalytiske reaksjoner (Umeå universitet)