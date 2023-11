Vann fra overflaten utløser dynamiske kjerne-mantel-interaksjoner

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse om planetens indre virkemåte, og avslørte at vann gradvis siver ned fra jordens overflate. Denne bemerkelsesverdige reisen tar væsken gjennom synkende tektoniske plater, og når til slutt kjernen etter en strabasiøs 2,900 kilometer lang tur. Selv om prosessen er langsom og strekker seg over milliarder av år, har den ført til dannelsen av et nytt lag mellom den ytre kjernens smeltede metall og jordens ytre mantel. Dette laget er anslått å være noen hundre kilometer tykt, noe som gjør det relativt tynt sammenlignet med andre indre lag på jorden.

I en nylig studie utført av Arizona State University, avslørte forskere at denne vanninfiltrasjonen setter i gang en kjemisk reaksjon, som resulterer i dannelsen av silika. Medforfatter Dr. Dan Shim forklarte at når vann møter grensen mellom kjerne og mantel, reagerer det med silisium i kjernen for å produsere silika. Dette betydelige funnet, kombinert med tidligere observasjoner av diamanter som dannes fra vann som reagerer med karbon under ekstremt trykk, peker på en svært dynamisk kjerne-mantel-interaksjon, noe som tyder på betydelig materialutveksling.

Implikasjonene for hverdagen vår på overflaten er dyp. I følge ASU-forskerteamet forbedrer denne oppdagelsen vår forståelse av jordens interne prosesser, noe som indikerer en mer omfattende global vannsyklus enn tidligere anerkjent. Den endrede "filmen" av kjernen har også avgjørende implikasjoner for de geokjemiske syklusene som forbinder overflatevannssyklusen med den dype metalliske kjernen.

Dette gjennombruddet i forståelsen av jordens indre dynamikk gir forskere verdifull innsikt i planetens utvikling og de intrikate prosessene som omformer selve strukturen. Ved å avdekke mysteriene som ligger under føttene våre, baner forskere vei for større kunnskap og en dypere forståelse av vår verdens delikate balanse.