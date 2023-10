NASAs Moon Rover-prototype fullfører månehinderløype

NASAs nye moon rover-prototype, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), har vellykket fullført en hinderløype som simulerer det ulendte terrenget på månens overflate. Roveren skal skytes opp til månens sydpol i november 2024 ombord på en SpaceX Falcon Heavy-rakett.

For å teste VIPERs mobilitet skapte ingeniører ved NASAs Glenn Research Center i Cleveland et simulert månemiljø med store steiner, bratte bakker og dype kratere. Roveren vil lande på Mons Mouton, et fjell nær månens sørpol, og vil få i oppgave å karakterisere månemiljøet for fremtidig valg av landingssted for Artemis-programmet i løpet av sitt ca. 100-dagers oppdrag.

NASA delte en video av roverens nylige mobilitetstester, som viser dens evne til å overvinne potensielle utfordringer den vil møte på månens overflate. Testene inkluderte manøvrering gjennom bratte bakker, kryssing av kratere og navigering av kvikksandlignende jord. Den vellykkede gjennomføringen av disse testene indikerer at VIPER er godt rustet til å utforske månens ulendte terreng.

Som en del av NASAs Artemis-program, som har som mål å etablere et permanent måneoppgjør, vil VIPER spille en avgjørende rolle i å identifisere steder hvor vann og andre ressurser kan utvinnes for å støtte langvarige opphold på månen. I tillegg søker VIPER-oppdraget å avdekke opprinnelsen til frossent vann og andre flyktige stoffer på månen, deres bevaring over milliarder av år, og deres flukt fra månejorden.

Ingeniører ved NASAs Johnson Space Center i Houston har også testet VIPERs siste vitenskapelige instrument, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT er en roterende slagbor som skal brukes til å hente jordskjær fra opptil tre fot under månens overflate. Dette instrumentet vil gi verdifulle data om styrken, kompaktheten og temperaturen til månejorden.

Den vellykkede gjennomføringen av VIPERs mobilitetstester og integreringen av det endelige vitenskapelige instrumentet bringer NASA ett skritt nærmere å låse opp mysteriene til månens sørpol og bane vei for fremtidig måneutforskning.

kilder:

– NASAs VIPER moon rover øver seg på å forlate sin månelander (video)

– NASA/Ames forskningssenter

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

– NASA-tjenestemenn