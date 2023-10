Kinesiske astronauter ombord på romstasjonen Tiangong har utført et spennende eksperiment som involverer åpne flammer i mikrogravitasjon. Under en direkte forelesning 21. september tente astronautene Gui Haichao og Zhu Yangzhu et lys for å demonstrere hvordan flammer brenner i verdensrommet. Flammene virket nesten sfæriske, i motsetning til de dråpeformede flammene som ble observert på jorden.

På jorden bestemmes formen på flammer fra tente stearinlys av oppdriftsdrevet konveksjon, hvor varm luft stiger opp og kald luft går ned. I mikrogravitasjonsmiljøet med lav jordbane er imidlertid denne forbrenningskonveksjonsstrømmen svak. Som et resultat diffunderer flammer i alle retninger og danner sfæriske ildkuler.

Lyseksperimentet var en del av "Tiangong classroom"-initiativet, som tar sikte på å utdanne studenter i Kina om mikrogravitasjonsfenomener. Astronautene samhandlet med elever i fem klasserom over hele landet, og viste frem ulike eksperimenter som fremhever forskjellene i fysiske prosesser mellom jorden og verdensrommet.

Det er verdt å merke seg at bruk av åpen ild og brennbare materialer er strengt regulert på den internasjonale romstasjonen (ISS) på grunn av brannsikkerhetstiltak. Forekomster av stearinlyseksperimenter er sjeldne på ISS, og det tas forholdsregler for å isolere og begrense eventuell brann.

Betydningen av brannsikkerhetstiltak ombord på ISS oppsto fra en stor brannhendelse som skjedde på den russiske romstasjonen Mir i 1997. Siden den gang har forbrenning i mikrogravitasjon vært gjenstand for en rekke eksperimenter på ISS, vanligvis utført ved bruk av spesialdesignet forbrenning. integrerte stativer.

Romstasjonen Tiangong har også sitt eget forbrenningseksperimentstativ (CER) for å utføre seriøs forskning på dette området. Ved å studere oppførselen til flammer i mikrogravitasjon, har forskerne som mål å forbedre vår forståelse av forbrenningsprosesser og utvikle sikrere teknologier for romutforskning.

