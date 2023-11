Romvandring kun kvinner vekker spenning og setter fremtidige forventninger

By

To NASA-astronauter forbereder seg på en ekstraordinær begivenhet som vil fange verdens oppmerksomhet: den fjerde romvandringen kun kvinner. Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli skal etter planen begi seg utenfor den internasjonale romstasjonen onsdag klokken 8:05 EDT. Oppdraget forventes å vare i cirka syv timer, hvor de vil utføre viktige vedlikeholdsoppgaver.

Det entusiastiske publikummet vil få muligheten til å se denne historiske begivenheten live, takket være NASAs dekning som starter kl. 6:30 EDT. Astronautenes romvandring kan sees på Space.com, direkte via NASA, eller gjennom byråets offisielle kanaler.

O'Hara og Moghbelis hovedmål for denne romvandringen er å erstatte en trillelagerenhet på stasjonens port solar alpha roterende ledd og fjerne en elektronikkboks kjent som Radio Frequency Group, som utgjør en del av kommunikasjonsantennesystemet. Disse viktige oppgavene bidrar til at den internasjonale romstasjonen fungerer godt og dens solcellepanelers evne til å spore solen.

Deres var ikke det første planlagte forsøket på romvandring; det var opprinnelig planlagt til 20. oktober. Men på grunn av en kjølevæskelekkasje oppdaget på en reserveradiator til Russlands Nauka-modul, ble oppdraget utsatt. Russiske kosmonauter gjennomførte med suksess en romvandring 25. oktober for å undersøke lekkasjens kilde og oppfylle andre viktige plikter.

Siden den første romvandringen for alle kvinner i 2019 av NASA-astronautene Christina Koch og Jessica Meir, har det vært tre andre, alle utført av denne bemerkelsesverdige duoen. NASA er imidlertid raskt ute med å understreke at O'Hara og Moghbeli ikke blir de siste. Byråets forpliktelse til å fremme mangfold og inkludering i romutforskning sikrer at kvinner vil fortsette å gjøre fremskritt og utmerke seg i feltet.

FAQ

Spørsmål: Hvordan kan jeg se romvandringen kun for kvinner?

A: Romvandringen vil bli sendt direkte på Space.com, direkte gjennom NASA, eller via byråets offisielle kanaler.

Spørsmål: Hvilke oppgaver vil astronautene utføre under romvandringen?

A: Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli vil erstatte en trillelagerenhet og fjerne en elektronikkboks kalt Radio Frequency Group.

Spørsmål: Hvorfor ble romvandringen forsinket?

A: Romvandringen ble utsatt på grunn av en kjølevæskelekkasje oppdaget på en reserveradiator til Russlands Nauka-modul. Kosmonauter gjennomførte en romvandring for å undersøke kilden til lekkasjen og utføre andre nødvendige oppgaver.

Spørsmål: Vil det bli flere romvandringer kun for kvinner i fremtiden?

A: Ja, NASA er dedikert til å fremme mangfold og inkludering i romutforskning, for å sikre at romvandringer for kvinner vil fortsette å finne sted.