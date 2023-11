Ny studie antyder at støvskyer spilte en viktig rolle i utryddelsen av dinosaurer

By

I flere tiår var den rådende teorien blant forskere at en massiv asteroidekollisjon var hovedårsaken til dinosaurenes bortgang. Imidlertid utfordrer en banebrytende studie nylig publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Geoscience denne troen og foreslår en alternativ forklaring.

Ifølge forskningen utført av belgiske forskere, mens asteroidevirkningen absolutt spilte en betydelig rolle i den nesten totale utryddelsen av dinosaurene, kan det ikke ha vært den eneste skyldige. Studien antyder at milliarder av tonn med støv som ble drevet opp i luften ved sammenstøt hadde en dyp og oversett effekt på skjebnen til disse eldgamle skapningene.

Da den kolossale asteroiden, anslått til å være mellom 10 og 15 kilometer i diameter, styrtet inn i Mexicos Yucatán-halvøy for omtrent 66 millioner år siden, utløste den kaos på global skala. Skogbranner, jordskjelv og megatsunamier fulgte i kjølvannet, og skapte ødeleggelse på verdens økosystemer.

De belgiske forskerne foreslår at asteroidens nedslag også utløste en "global vinter." Den enorme mengden silikat- og svovelstøv som ble sluppet ut i atmosfæren skapte mørke skyer som blokkerte sollys, noe som førte til et betydelig fall i den globale overflatetemperaturen. Det er anslått at temperaturen falt så lavt som 15°C på grunn av dette fenomenet.

Med begrenset sollys som nådde jordens overflate, slet planter med å overleve. Planteetere, avhengige av disse plantene for næring, møtte mangel på mat og bukket til slutt under for sult. Den påfølgende forsvinningen av planteetere etterlot deretter kjøttetende dinosaurer uten en byttedyrkilde, noe som forårsaket en katastrofal kollaps av hele næringskjeden.

Denne banebrytende studien antyder at støvskyene generert av asteroidekollisjonen var langt mer betydningsfulle enn tidligere antatt. Omtrent 2,000 gigatonn med støv, tilsvarende over 11 ganger vekten av Mount Everest, kvalt atmosfæren og desimerte dinosaurbestanden i løpet av flere år.

Funnene av denne forskningen tegner et forferdelig bilde av dinosaurens bortgang, og avslører en langsom og pinefull utryddelse i stedet for en umiddelbar katastrofe. Det utfordrer våre forforståelser, og tvinger oss til å revurdere det komplekse nettet av faktorer som bidro til slutten av dinosaurtiden.

FAQ:

Spørsmål: Hva forårsaket utryddelsen av dinosaurene?

A: Mens en massiv asteroide-nedslag spilte en betydelig rolle, tyder en fersk studie på at støvskyer generert av nedslaget også bidro til at de ble utryddet.

Spørsmål: Hvordan påvirket støvskyene dinosaurene?

A: Støvskyene blokkerte sollys, noe som forårsaket en global nedgang i overflatetemperaturen. Dette førte igjen til mangel på mat for planteetere, som til slutt forårsaket kollaps av hele næringskjeden.

Spørsmål: Hvor lang tid tok utryddelsesprosessen?

A: Den nye studien antyder at utryddelsen av dinosaurene var en gradvis prosess som skjedde over flere år.