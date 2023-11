Sammenligning av eksoplaneter: En ny tilnærming til å oppdage liv utenfor jorden

By

Med det økende antallet eksoplaneter som blir oppdaget, har søket etter liv utenfor Jorden blitt stadig mer spennende. Mens fokus hovedsakelig har vært på å analysere den atmosfæriske sammensetningen av disse fjerne verdener, argumenterer en fersk studie for at å sammenligne en planets atmosfære med atmosfæren til dens naboplaneter kan gi en mer effektiv metode for å identifisere tegn på liv.

Planeter i et stjernesystem er dannet av den samme ruskskiven, noe som resulterer i lignende sammensetninger. Selv om visse molekyler kan migrere og forårsake små variasjoner i sammensetningen mellom ytre og indre planeter, forblir den totale sammensetningen relativt konsistent. Studien, publisert på arXiv preprint-server, antyder at sammenligning av overflod av atmosfærisk karbon kan være en lovende vei.

Karbon, et grunnleggende element for liv på jorden, absorberes også lett i vann og kan bindes i geologiske formasjoner. Derfor, hvis en eksoplanet i den beboelige sonen viser betydelig mindre atmosfærisk karbon sammenlignet med lignende verdener i sitt system, kan det være en indikasjon på tilstedeværelsen av vann og organisk liv.

I vårt eget solsystem faller Jorden, Venus og Mars alle innenfor den beboelige sonen til Solen. Jordens atmosfære består imidlertid hovedsakelig av nitrogen og oksygen, med bare en liten brøkdel av karbondioksid. Derimot har Venus og Mars atmosfærer som i stor grad består av karbondioksid. Den sterke kontrasten i jordens atmosfæriske karboninnhold skiller den som en sannsynlig bebodd verden.

For å demonstrere denne tilnærmingen, fokuserte forskerne på Trappist-1-stjernesystemet, som har syv kjente planeter, hvorav tre er i den beboelige sonen. Ved å bruke egenskapene til det kommende James Webb-romteleskopet (JWST), håper forskerne å oppdage nivåer av atmosfærisk karbondioksid på Trappist-1-planetene. Ti eller flere klare transitter av en trappistverden vil gi nok data til å avgjøre om den har et utarmet CO2-nivå, noe som gjør den til en sterk kandidat for videre studier.

Det er viktig å merke seg at utarmet CO2-nivå alene ikke garanterer tilstedeværelse av liv. Bergarter, havformasjoner og til og med tidevannslåsing av planeter kan forklare lavt atmosfærisk karbon. Ikke desto mindre kan denne innovative tilnærmingen identifisere eksoplaneter som er verdt å undersøke videre, og potensielt føre oss nærmere å bekrefte eksistensen av utenomjordisk liv.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en eksoplanet?

A: En eksoplanet er en planet som går i bane rundt en stjerne utenfor solsystemet vårt.

Spørsmål: Hva er den beboelige sonen?

A: Den beboelige sonen, også kjent som Goldilocks-sonen, er området rundt en stjerne der forholdene er egnet for flytende vann på overflaten av en planet.

Spørsmål: Hva er James Webb-romteleskopet?

A: James Webb-romteleskopet (JWST) er et kommende romobservatorium som skal etterfølge Hubble-romteleskopet. Den vil ha betydelig forbedrede evner for å studere universet, inkludert analyse av eksoplanetatmosfærer.

Spørsmål: Hva er atmosfærisk karbon?

A: Atmosfærisk karbon refererer til tilstedeværelsen av karbonholdige gasser i en planets atmosfære, for eksempel karbondioksid.

Spørsmål: Hvordan kan atmosfærisk karbon indikere tilstedeværelsen av liv?

A: Utarmete nivåer av atmosfærisk karbon, sammenlignet med andre planeter i samme system, kan tyde på tilstedeværelsen av vann og organisk liv på en potensielt beboelig eksoplanet. Andre faktorer og prosesser, som geologiske formasjoner og tidevannslåsing, kan imidlertid også bidra til lavt atmosfærisk karbon.