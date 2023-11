Ny artikkel: Dealing with Meadow Voles: Effektive strategier for å beskytte plenen din

Engvoles, små gnagere som ofte finnes over hele Idaho, kan skape kaos på plener og landskap. Disse tykke jordboende skapningene måler rundt 4½ til 5½ tommer lange, inkludert halen. Mens de forblir aktive året rundt, går skadene deres ofte ubemerket frem til våren tiner etter snøfallet.

Engvoler lever av røtter, stengler, gress, frø og underjordiske reproduktive strukturer som løker og knoller, og kan forårsake betydelig skade på trær og plener. De gnager stengler, bark og røtter, skaper et nettverk av grunne tunneler i plener og etterlater seg et spor av ødeleggelse.

Volepopulasjoner følger sykliske mønstre, og opplever mindre topper hvert fjerde til sjette år og eksplosive bestandseksplosjoner hvert 10. til 12. år. Dessverre er disse syklusene uforutsigbare og utfordrende å kontrollere gjennom sykdom med mindre befolkningen blir ekstremt tett.

Levetiden til en vole varierer vanligvis fra to til 16 måneder, hvor de formerer seg året rundt. Med kullstørrelser som varierer fra én til 11 (men typisk tre til seks) unge, har voles omtrent én til fem liter per år. Hunnene kan bli kjønnsmodne innen 35 til 40 dager etter fødselen, noe som gjør reproduksjonsraten ganske høy.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvordan kan jeg forhindre skade på gressmus i plenen min?

A: Jevnlig overvåking av eiendommen din for tegn på skade på vole er avgjørende. For å avskrekke voles, oppretthold konsekvente klippepraksis og fjern ugress og rusk fra berørte områder. Beskytt trær, busker og blomsterbed ved å omgi dem med 3/8-tommers nettet wire installert seks tommer under jordoverflaten og seks tommer over bakken. Alternativt kan aluminiumsbeslag eller lignende materialer tjene som effektive inngangsbarrierer.

Spørsmål: Finnes det noen feller som kan bidra til å redusere volumskade?

A: Trefeller plassert i flukt med bakken og vinkelrett på rullebanene kan være effektive. Stikk fellene til bakken for å hindre rovdyr i å frakte dem bort. Peanøttsmør, havregryn eller epleskiver er ideelle agnalternativer for å fange voles. Husk å sjekke fellene daglig og kvitte deg med døde voler på en sikker måte. Plasser fellene unna rekkevidde for barn og små kjæledyr.

Spørsmål: Kan jeg bruke kjemikalier for å bekjempe volumangrep?

A: Håndlokking av volum med kjemikalier er et alternativ, men det krever spesielle forholdsregler. Agnstasjoner, lukkede fôringsanordninger plassert i rullebaner eller ved siden av huler, kan fylles med giftig agn. Pre-agn med ugiftig agn som ligner på den giftige versjonen kan øke effektiviteten. I tillegg kan kjemikalier som sinkfosfid brukes, men bare av sertifiserte applikatorer. Antikoagulerende kjemiske agn, vanligvis i pelletert eller blokkform, krever flere fôringer for å være dødelige og må plasseres under jorden eller i en agnstasjon.

Det er viktig å lese og følge alle instruksjonene på etiketten når du bruker kjemikalier for å bekjempe fuglemus.

