Ny innsikt om vulkanutbrudd og klimamønstre

En fersk studie publisert i Geophysical Research Letters har kastet lys over sammenhengen mellom vulkanutbrudd og forstyrrelser i klimasykluser i global skala. Forskningsfunnene avslører at vulkanutbrudd i tropiske områder nær ekvator kan føre til brå endringer i hav-atmosfære klimainteraksjoner, spesielt El Niño Southern Oscillation (ENSO) og Indian Ocean Dipole (IOD).

IOD er ​​et klimamønster preget av temperaturkontraster i det østlige og vestlige Indiahavet. Positive IOD-faser resulterer i betydelige endringer i temperatur, nedbør og vindmønstre i nærliggende regioner. Motsatt reverserer negative IOD-faser disse forholdene. Studien fant at sterke vulkanutbrudd i tropene forårsaker en negativ IOD umiddelbart etter utbruddet, etterfulgt av en positiv fase året etter. Disse IOD-anomaliene kan vedvare i 7-8 år før de går tilbake til forhold før utbrudd.

Forskerne undersøkte også påvirkningen av Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), en annen klimasyklus som varer i 20-30 år. De oppdaget at IPO-fasen kan påvirke styrken til IOD-responsen ytterligere. En negativ IPO-fase forsterker den negative IOD, mens en positiv IPO-fase forsterker den positive IOD.

I tillegg utforsket studien sammenhengen mellom ENSO-svingninger og vulkanutbrudd. Det ble observert at etter store tropiske utbrudd skjer El Niño-oppvarming det første året, etterfulgt av La Niña-forhold. Responsen fra ENSO henger etter IOD med 2 måneder.

Dybden av termoklinen, en brå temperaturgradient i havene, spiller også en rolle i klimaresponsen på vulkanutbrudd. Positive IPO-forhold resulterer i en grunnere termoklin i det østlige Indiahavet, noe som svekker havoverflatetemperaturgradienten og nøytraliserer IOD etter utbrudd. Motsatt, negative IPO-forhold fordyper termoklinen, styrker havoverflatetemperaturgradienten og prekondisjonerer Det indiske hav for sterkere negative IPO-hendelser.

Denne nye innsikten i det komplekse samspillet mellom vulkanutbrudd og klimamønstre gir verdifull informasjon for regioner som er utsatt for vulkansk aktivitet. Å forstå de potensielle påvirkningene på klimaet kan hjelpe til med å gjennomføre risikovurderinger og forberede seg på ekstreme klimahendelser. Ved å ta proaktive tiltak kan lokalsamfunn og miljø beskyttes bedre mot konsekvensene av vulkanutbrudd.

FAQ:

Hva er El Niño Southern Oscillation (ENSO) og Indian Ocean Dipole (IOD)?

ENSO er et klimainteraksjon mellom hav og atmosfære preget av endringer i havoverflatetemperaturen i Stillehavet. Det fører til klimaendringer og kan forårsake hendelser i El Niño og La Niña. IOD er ​​et klimamønster assosiert med temperaturkontraster i det østlige og vestlige Indiahavet, som påvirker temperatur, nedbør og vindmønstre i naboregioner.

Hvor lenge kan forstyrrelsene i klimamønstre vare etter et vulkanutbrudd?

Forstyrrelsene i klimamønstrene, spesielt IOD-anomaliene, kan vare i 7-8 år etter et vulkanutbrudd før de går tilbake til forhold før utbruddet.

Hva er Interdecadal Pacific Oscillation (IPO)?

IPO er en klimasyklus som varer i 20-30 år og skjer over et større område som spenner over begge halvkuler. Det påvirker temperaturen i det tropiske Stillehavet og nordlige områder i de positive og negative faser.

Hvordan påvirker vulkanutbrudd global strålingspådriv?

Vulkanutbrudd slipper aerosoler ut i atmosfæren, noe som kan føre til en avkjølende effekt. Denne avkjølingen kan vare i måneder eller år, og påvirke den globale strålingspådrivelsen, som er balansen mellom innkommende og utgående solstråling. Påtvingingen på klimamønstre som IOD og ENSO må være sterk nok til å oppveie virkningen av reduserte temperaturer.

(Kilde: Geofysiske forskningsbrev)