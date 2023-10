Russland setter sikte på lansering av ny romstasjon i 2027

Russland planlegger å lansere sin egen romstasjon i 2027, ifølge en kunngjøring fra president Vladimir Putin. Moskvas romfartsorganisasjon Roscosmos tok beslutningen om å bygge sin egen orbitale utpost i fjor etter å ha kunngjort sin avgang fra den internasjonale romstasjonen (ISS). Flyttingen kommer ettersom ressursene til ISS er i ferd med å ta slutt, og Russland mener at en fullverdig stasjon er nødvendig for å fortsette sin romutforskning.

Den internasjonale romstasjonen, som ble lansert i 1998, har vært et symbol på internasjonalt diplomati og samarbeid. Etter å ha vært stort sett avskåret fra Vesten etter krigen i Ukraina, har Russland imidlertid bestemt seg for å forfølge sin egen romstasjon. Selv om Russlands utreise fra ISS var planlagt i 2028, understreket Roscosmos-sjef Yuri Borisov behovet for at Russland handle raskt for å unngå å havne på etterskudd i romutforskningen. Borisov uttalte at ISS nærmer seg slutten av sin operative levetid og sannsynligvis vil bli tatt ut innen 2030.

Å opprette en russisk orbitalstasjon innen 2024 er avgjørende for å sikre at Russland opprettholder sine evner og forblir konkurransedyktige med andre globale aktører. USA, EU, Canada og Japan har startet et felles prosjekt for å utvikle en ny romstasjon. Kinas Tiangong romstasjon er også i bane, mens private firmaer er stadig mer interessert i å bygge sine egne stasjoner på grunn av de synkende kostnadene ved romfart.

I tillegg til den nye romstasjonen, bekreftet Putin Russlands forpliktelse til sitt månelandingsprogram. Til tross for at Luna-25-oppdraget mislyktes tidligere i år, understreket Putin at feil er en del av romutforskningen og at erfaringene som er oppnådd vil bli brukt til fremtidige oppdrag. Luna-25, som hadde som mål å utforske månens sørpol etter tegn på en potensiell menneskelig base, styrtet før landing, men India lyktes i å oppnå en månelanding kort tid etter.

Med sine ambisiøse planer for en ny romstasjon og fortsatte måneutforskningsinnsats, er Russland fast bestemt på å opprettholde sin posisjon som en viktig aktør innen romutforskning.

