President Vladimir Putin kunngjorde torsdag at Russlands nye orbitalstasjon, som tar sikte på å fremme romutforskning utover den internasjonale romstasjonen (ISS), er på vei til å være operativ innen 2027. Til tross for tilbakeslaget som ble møtt med Russlands første måneskudd-oppdrag på 47 år, uttrykte Putin en forpliktelse til å fortsette med landets måneprogram.

Putin understreket behovet for en omfattende stasjon som omfatter mer enn bare et enkelt segment. Han uttalte: "Når ressursene til den internasjonale romstasjonen går tom, trenger vi ikke bare ett segment, men hele stasjonen for å bli tatt i bruk." Presidenten understreket viktigheten av rettidig utvikling for å forhindre at han havner på etterskudd i bemannede romfartsevner.

Ifølge Yuri Borisov, sjef for den russiske romfartsorganisasjonen, nødvendiggjør å opprettholde Russlands evner i bemannet romfart utover 2030 opprettelsen av en russisk orbitalstasjon. Borisov forklarte: "Hvis vi ikke starter storstilt arbeid med å lage en russisk orbitalstasjon i 2024, er det ganske sannsynlig at vi vil miste vår evne på grunn av tidsgapet. Det jeg mener er at ISS ikke lenger vil være der og den russiske stasjonen vil ikke være klar.»

Putin erkjente de tekniske uhellene som førte til krasjlandingen av Luna-25-fartøyet på månens sørpol i august. Til tross for tilbakeslaget, forsikret han publikum om at måneprogrammet vil fortsette, og hevdet: «Feil er feil. Det er synd for oss alle. Dette er romutforskning, og det forstår alle. Det er erfaring vi kan bruke i fremtiden.»

Utviklingen av den nye russiske orbitalstasjonen tar sikte på å innlemme de siste fremskrittene innen vitenskap og teknologi, for å sikre at den har potensiale til å møte fremtidige utfordringer. Mens den opprinnelige tidslinjen planla neste måneoppskyting for 2027, foreslo Borisov muligheten for å flytte den frem til 2026.

