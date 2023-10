Solformørkelsen "Ring of Fire" fengsler millioner av jordboer

Millioner av mennesker rundt om i verden ble fascinert av den nylige «ildringen»-solformørkelsen. Men mens de fleste av oss så på formørkelsen fra jorden, ga en kraftig amerikansk værsatellitt et annet perspektiv fra verdensrommet. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) GOES-East-satellitt fanget månens dominerende formørkelsesskygge som passerte over planeten fra en avstand på 22,300 XNUMX miles over.

Solformørkelser oppstår når månen passerer mellom solen og jorden, og kaster en skygge på planetens overflate. Den nylige formørkelsen var en "ringformet solformørkelse", der månen er plassert lenger unna jorden. Dette fører til at månen ser mindre ut og ikke dekker solen helt. I stedet skaper den en vakker "ring av ild"-effekt, og etterlater en tynn kontur av stjernen vår synlig.

For de som ikke var i den direkte banen til formørkelsen, var det fortsatt mulig å være vitne til en delvis formørkelse ved å bruke godkjente solbriller. Den neste totale solformørkelsen i USA og Nord-Amerika vil imidlertid finne sted 8. april 2024. Inntil da vil den neste ringformørkelsen over USA ikke skje før 21. juni 2039.

Både totale og ringformede solformørkelser er spesielle hendelser som genererer mye astronomisk spenning. De er relativt sjeldne forekomster, noe som gjør dem svært etterlengtede. Så, når neste formørkelse skjer, sørg for å nyte showet.

kilder:

– National Weather Service Tampa Bay-kontor

– NASA