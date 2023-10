Virgin Galactic forsinker romturismemisjonen med én dag

By

Virgin Galactic har annonsert en en-dags forsinkelse for sitt kommende romturismeoppdrag, Galactic 04. Oppdraget, som opprinnelig var planlagt til torsdag 5. oktober, vil nå finne sted fredag ​​6. oktober. Forsinkelsen er for å la teamet fullføre nødvendige kjøretøyforberedelser og kontroller.

Galactic 04 vil involvere tre betalende kunder som vil oppleve suborbital romreise ombord på Virgin Galactics romfly VSS Unity. Flyet vil bli båret av dets bærerfly, VMS Eve, og vil ta av fra New Mexicos Spaceport America. Den britiske reklamesjefen Trevor Beattie, den amerikanske astronomilæreren Ron Rosano og eventyreren Namira Salim vil ta fatt på dette oppdraget. Salim vil være den første pakistaneren som når den endelige grensen.

Ved siden av kundene vil Virgin Galactics sjefsastronautinstruktør, Beth Moses, også være til stede i Unitys hytte, og bidra til å sikre en trygg og hyggelig reise for alle. Romflyet vil bli pilotert av Kelly Latimer og CJ Sturckow, mens Nicola Pecile og Jameel Janjua vil ha kontroll over Eve.

Når oppdraget er fullført, vil både Unity og Eve lande tilbake på Spaceport America. Dette vil markere Virgin Galactics fjerde kommersielle romfart, etter lignende forsøk i juni, august og september i år.

Mens selskapet for øyeblikket planlegger å fly en gang i måneden med Unity, har de indikert at flyfrekvensen vil øke betydelig i 2026 når deres nye "Delta-klasse" av romfly blir operative. Disse nye kjøretøyene er designet for å lanseres så ofte som en gang i uken.

Totalt sett ser Virgin Galactic ivrig frem til den vellykkede fullføringen av Galactic 04 og den fortsatte utviklingen av romturisme i fremtiden.

