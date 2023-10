Massive Stars endelige evolusjon avslørt gjennom supernovaobservasjoner

By

Et forskerteam ledet av Dr. ZHANG Jujia fra Yunnan Observatories ved det kinesiske vitenskapsakademiet og prof. WANG Xiaofeng fra Tsinghua University har gjort et gjennombrudd i forståelsen av sluttstadiene til massive stjerner gjennom sine observasjoner av supernovaen SN 2023ixf i nærliggende områder. galaksen Messier 101.

Type II supernovaer er den vanligste typen stjerneeksplosjoner i universet, men prosessene som fører til deres kjernekollapstilstand har vært vanskelig å fastslå. Ved å studere eksplosjonen en gang i livet av SN 2023ixf, har teamet oppdaget viktig informasjon om massetapsmekanismene som er involvert i utviklingen av disse enorme, hydrogenrike stamstjernene.

Et viktig aspekt ved funnene deres er estimeringen av massen som tvangskastet ut fra stjernen på slutten av dens levetid. Dette kaster lys over stjernens endelige utvikling og gir verdifulle data for å forstå den generelle prosessen.

Teamet brukte de blinkende spektrene, som er de første lyssignalene fra supernovaeksplosjonene forårsaket av ioniseringen av det sirkumstellare materialet (CSM)/stjernevinden. Ved å fange disse spektrene, var de i stand til å etablere en kobling mellom eksplosjonene av Type II-supernovaer og sentida utvikling av massive stjerner.

Den nylige eksplosjonen av SN 2023ixf ga en unik mulighet til å studere dette vedvarende problemet. Ved å samle flashspektra med høy kadens innen 1–5 dager etter eksplosjonen, var forskerne i stand til å begrense parametrene til det sirkumstellare materialet som omgir supernovaen.

Basert på deres observasjoner hadde stamfaderen til SN 2023ixf sannsynligvis en massetapsrate på 6 x 10-4 M yr-1 de siste 2-3 årene før eksplosjonen. De fant også bevis på et kompakt CSM-skall dannet av det omkringliggende materialet som beveger seg med en hastighet på 55 km s-1, innenfor en radius på mindre enn 7 x 1014 cm fra stamfaderen.

Fra dataene samlet inn for omtrent 20 år siden, ble det antydet at stamfaderen til SN 2023ixf kan ha gått over fra en rød superkjempe til en kortvarig gul hyperkjempe rett før eksplosjonen. Den høye massetapsraten og relativt høy vindhastighet støtter denne hypotesen.

Den pågående observasjonen og undersøkelsen av SN 2023ixf forventes å være en milepæl i historien til Type II-supernovaer og vil bidra til å avsløre skjebnen til massive stjerner innenfor masseområdet 10 til 20 solmasser.

