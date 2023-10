Forbløffende utsikt over ringformet solformørkelse tatt av GOES-16 satellitt

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16), også kjent som GOES-East, ga et fantastisk glimt av den ringformede solformørkelsen fra verdensrommet. Som en del av den avanserte GOES-R-serien, spiller denne satellitten en avgjørende rolle i å samle inn data om forskjellige atmosfæriske, hydrologiske, oseaniske, klimatiske, sol- og romfenomener.

En ringformet solformørkelse oppstår når månen kommer mellom solen og jorden, men er plassert på eller nær det lengste punktet fra jorden. Følgelig virker månen mindre enn solen, noe som resulterer i en fascinerende effekt kjent som "ildringen".

Den nylige formørkelsen sporet en sti fra det nordvestlige stillehavsområdet i USA, som krysset California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico og Texas. Den fortsatte reisen gjennom deler av Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia og Brasil før den avsluttet ved solnedgang i Atlanterhavet.

Ved å bruke bilder med høy romlig og tidsmessig oppløsning, tok GOES-16 bemerkelsesverdige bilder av månens skygge som beveget seg over det vestlige USA. Dette fengslende opptoget var synlig fra Oregon til Texas, noe som muliggjorde en detaljert observasjon av den sjeldne ringformede solformørkelsen.

Den forbløffende visuelle visningen fungerer som et forspill til den kommende totale solformørkelsen som er planlagt å finne sted om seks måneder. Den 8. april 2024 vil månen okkupere den perfekte avstanden fra jorden for å dekke solen fullstendig, og skape et fantastisk himmelfenomen. Denne begivenheten vil feie over Mexico, den østlige halvdelen av USA og Canada, og fengsle seerne med sin fryktinngytende skjønnhet.

