NASAs romfartøy OSIRIS-REx slipper prøvebeholderen fra Asteroid Bennu

NASAs romfartøy OSIRIS-REx har med hell sluppet av prøvebeholderen som inneholder stein- og støvprøver fra asteroiden Bennu. Etter nesten tre år med å bære den dyrebare lasten, tok romfartøyet farvel til prøvene og fanget et avgående skudd av beholderen da den satte kursen mot jorden.

En svart-hvit sekvens av returkapselen under dens nedstigning gjennom jordens atmosfære ble utgitt av NASA. Bildene, tatt av TAGCAMS NavCam 1, viser beholderen i fart mot jorden med den tynne halvmånen av planeten vår synlig i venstre kant av bildet. Sekvensen ble behandlet for å forbedre detaljene i beholderen og skyen for frigjøring av rusk.

Rett før utgivelsen tok StowCam-kameraet ombord OSIRIS-REx et bilde av prøve-returkapselen mens den fortsatt var festet til romfartøyets instrumentdekk. På et påfølgende bilde kan kapselen sees fullstendig forkullet som et resultat av sin reise gjennom jordens atmosfære.

OSIRIS-REx ble skutt opp i september 2016 og nådde Bennu i desember 2018. Etter å ha brukt nesten to år på å observere asteroiden, samlet romfartøyet med hell en prøve fra overflaten i oktober 2020. Prøven utførte en fallskjermassistert landing i Utah, innenfor en utpekt ellipse.

Forskere har allerede oppdaget en overflod av rusk fra Bennu i prøvebeholderen, noe som tyder på at OSIRIS-REx samlet mer materiale enn først antatt. I mellomtiden er romfartøyet nå på vei til sitt neste oppdrag med å utforske asteroiden Apophis og vil bli omdøpt til OSIRIS-APEX.

Kilde: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin