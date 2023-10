Gjør deg klar for Orionids Meteor Shower

Amatørastronomer i Ontario venter spent på toppen av Orionids meteorregn denne helgen. Med opptil 20 meteorer i timen, inkludert lyse ildkuler, ligger det an til å bli en spektakulær begivenhet. Meteorregn produseres av støvkorn fra kometen Halley og er synlig årlig i oktober og november. I år forventes det imidlertid å nå sitt høydepunkt i løpet av natten fra 21. oktober til 22. oktober.

For å få et glimt av meteorregn, anbefales det å begynne å se rundt klokken 10 på lørdag, når stjernebildet Orion rydder den østlige horisonten. Månen kan hindre sikten, men hvis du er villig til å være sent oppe, vil det å vente til månen går ned rundt 30:1 søndag morgen gi bedre visningsforhold.

Selv om Orionids meteorregn anses som gjennomsnittlig, lover den fortsatt fengslende bilder. Gary Boyle, også kjent som Backyard Astronomer, antyder at det kan være noen lyse ildkuler som kan være ganske spektakulære, selv med månen på himmelen.

For de som er interessert i å ta bilder av meteorregn, er det viktig å finne et mørkt sted vekk fra byens lys. Å sette opp et DSLR-kamera på et stativ med en kabelutløser og bruke en eksponering på 20 til 30 sekunder vil øke sjansene for å fange noe i synsfeltet ditt.

I tillegg til meteorregn vil stjernekiggere også få muligheten til å se planetene Saturn, Jupiter og Venus, samt vintermelkeveien. Ved å bruke iPhone-stjernekikkingsappen Sky Guide kan du bekrefte det du ser.

Hvis du liker kaldere vær, er Geminids meteorregn en annen begivenhet å se frem til. Den stråler ut fra stjernebildet Tvillingene og topper seg om kvelden 14. desember til 15. desember. Geminidens meteorregn forventes å være enda bedre enn Orionidene, med langsommere meteorer som har større sjanse for å produsere lyse ildkuler.

For mer ressurser og informasjon om astronomi, besøk Gary Boyles nettsted, wondersofastronomy.com. Boyle, bosatt i South Mountain, Ontario, kjører for tiden en crowdfunding-kampanje for et nytt observatorium.

kilder:

– wondersofastronomy.com