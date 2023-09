Den unike rollen til vertebrale stamceller i tumormetastase til ryggraden

Forskere ved Weill Cornell Medicine har oppdaget at vertebrale bein, som utgjør ryggraden, er avledet fra en distinkt type stamceller som fremmer tumormetastaser. Gjennom bruk av benlignende "organoider" laget av vertebrale stamceller, identifiserte forskerne et protein kalt MFGE8 som spiller en betydelig rolle i tendensen til svulster til å spre seg til ryggraden i stedet for andre bein. Dette funnet kaster lys over ryggradslidelser og hjelper til med å forklare hvorfor solide svulster ofte metastaserer til ryggraden.

Skjelettstamceller, som gir opphav til bein og brusk, ble isolert fra mus basert på overflateproteinmarkører. Genaktivitetsanalyse viste at skjelettstamceller fra forskjellige bein viste distinkte mønstre av genuttrykk. Forskerne identifiserte deretter et spesifikt sett med markører for vertebrale stamceller og bekreftet deres rolle i spinal beindannelse gjennom ytterligere eksperimenter.

Tidligere teorier antydet at preferansen til svulster til å metastasere til ryggraden, kjent som "spinal tropisme", var knyttet til blodstrømsmønstre. Imidlertid fant forskerne bevis på at vertebrale stamceller kan være ansvarlige for dette fenomenet. Initial seeding av metastatiske tumorceller skjedde hovedsakelig i områder der vertebrale stamceller og deres avkomsceller er lokalisert.

Teamet observerte at fjerning av vertebrale stamceller eliminerte forskjellen i metastasehastigheter mellom ryggraden og lange bein. De oppdaget videre at MFGE8, et protein som skilles ut i høyere mengder av vertebrale stamceller sammenlignet med lange benstamceller, er en viktig bidragsyter til spinal tropisme. For å validere disse funnene hos mennesker, jobbet forskerne med etterforskere ved Hospital for Special Surgery for å identifisere de menneskelige motstykkene til vertebrale stamceller fra mus.

Forskerne er nå fokusert på å finne måter å blokkere MFGE8 for å redusere risikoen for spinal metastasering hos kreftpasienter. I tillegg har deres studie av de unike egenskapene til vertebrale stamceller som mål å gi innsikt i ryggradslidelser.

Kilde: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery