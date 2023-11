Kan vi oppdage dusinvis av interstellare objekter hvert år med Rubin-observatoriet?

Astronomer venter spent på det kommende Vera Rubin-teleskopet, som skal ha første lys i 2025. Dette bakkebaserte teleskopet, som ligger høyt i de chilenske Andesfjellene, vil være utstyrt med verdens kraftigste digitalkamera – et 3,200 megapikslers kamera med en fisk - øyelinse. Teleskopets hovedprosjekt, Legacy Survey of Space and Time (LSST), forventes å samle inn data om millioner av himmelobjekter, inkludert interstellare.

LSST vil kunne skanne hele den synlige himmelen på den sørlige halvkule med noen få netter, gjøre gjentatte observasjoner av objekter og fange opp verdifulle data. Denne mengde informasjon vil tillate astronomer å beregne posisjonene og banene til forskjellige himmellegemer, inkludert interstellare objekter som passerer gjennom vårt solsystem. LSSTs unike evne til å fange opp svake interstellare objekter på deres raske reiser gjør den til en potensiell gamechanger i studiet av disse objektene.

I en nylig artikkel publisert på arXiv estimerte astronomene Dusan Marceta og Darryl Z. Seligman at LSST potensielt kunne oppdage opptil 70 interstellare objekter hvert år. De brukte et verktøy kalt Object In Field (OIF)-algoritmen for å simulere LSST-observasjoner og vurdere detekterbarheten til interstellare objekter under forskjellige forhold. Rekkevidden i deres estimering kommer fra den usikre og ubegrensede naturen til populasjonen av interstellare objekter.

En fordel med LSST er dens evne til å dempe "etterfølgende tap"-effekten, som oppstår når objekter i hurtig bevegelse endrer posisjon under eksponeringstiden, og sprer fotoner over flere piksler. Til tross for denne utfordringen viser LSSTs simuleringer at interstellare objekter fortsatt kan oppdages med hastigheter som overstiger hastigheten til de raskeste solsystempopulasjonene.

FAQ

Hva er LSST?

Hvor mange interstellare objekter kan LSST potensielt oppdage?

Hva er den etterfølgende tapseffekten?

Når vil Vera Rubin-teleskopet ha første lys?

Hvem utførte studien på deteksjon av interstellare objekter med LSST?

