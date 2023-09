NASAs VERITAS-oppdrag forbereder seg på å studere Venus fra bane

NASAs VERITAS-oppdrag (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) skal lanseres innen et tiår for å kartlegge overflaten til Venus fra bane. Forskere mener at å studere Venus' overflate kan gi verdifull innsikt i beboelighet og utvikling av steinete planeter. For å forberede seg til dette oppdraget gjennomførte det internasjonale VERITAS vitenskapsteamet nylig en to ukers kampanje på Island, og brukte det vulkanske landskapet som en Venus-analog.

Island ble valgt som stand-in for Venus på grunn av dets geologiske likheter. Både Island og Venus har vulkansk aktivitet, og å studere det vulkanske terrenget på Island kan hjelpe VERITAS-teamet til å forstå hva romfartøyets radar vil observere på Venus. Under kampanjen studerte teamet vulkanske avsetninger, lavafelt og aktive vulkanske regioner på Island som ligner Venus' overflate. De samlet inn steinprøver og gjennomførte målinger for å studere overflateruheten og andre egenskaper til bergartene.

For å få luftradarbilder av stedene som ble studert, ble flyvninger ledet av German Aerospace Center (DLR) utført over de islandske landskapene. Radardataene som samles inn fra luften vil bli sammenlignet med bakkemålingene tatt av VERITAS vitenskapsteam. Denne sammenligningen vil hjelpe forskere bedre å forstå radarobservasjonene som vil bli gjort av romfartøyet i bane rundt Venus.

VERITAS-oppdraget vil bruke en syntetisk blenderradar og et nær-infrarødt spektrometer for å lage 3D globale kart over Venus og skille mellom forskjellige bergarter på overflaten. Ved å studere Venus' overflate fra bane, håper forskerne å avdekke ledetråder om planetens indre og få innsikt i utviklingen av steinete planeter som Jorden.

kilder:

