Er Venus stormfull?

En fersk studie med data fra en NASA-sonde har kastet litt lys over den mangeårige debatten om lyn på Venus. Siden 1970-tallet har astronomer vært nysgjerrige på om denne stormfulle planeten opplever hyppige lynnedslag. Nå, ved å bruke data samlet inn av Parker Solar Probe under flybyene av Venus, har forskere oppdaget at whistler-bølgene som ble oppdaget på planeten beveget seg i motsatt retning enn tidligere antatt.

I 1978 observerte romfartøyet Pioneer Venus "whistlerbølger" som kom fra Venus atmosfære, som er et vanlig fenomen forårsaket av lyn på jorden. Dette førte til spekulasjoner om at bølgene på Venus kan være et resultat av lynnedslag, noe som tyder på at Venus opplever betydelig mer lyn enn Jorden. Dataene samlet inn av Parker Solar Probe avslørte imidlertid at bølgene faktisk beveget seg nedover mot planeten i stedet for ut i verdensrommet. Dette uventede funnet har reist spørsmål om naturen til disse bølgene og deres tilknytning til lyn.

Selv om denne oppdagelsen ikke helt utelukker muligheten for lyn på Venus, utfordrer den troen på at Venus er utsatt for syv ganger så mye lyn som Jorden opplever. Mer data vil bli samlet inn under Parker Solar Probes fremtidige forbiflyvninger av Venus for å studere disse whistlerbølgene videre og fastslå deres sanne årsak. Den siste passeringen av sonden i november 2024 vil gi forskerne et nærmere syn på Venus og en bedre forståelse av dens atmosfæriske fenomener.

Venus, ofte referert til som jordens tvilling på grunn av sin lignende størrelse, er kjent for sine ekstreme temperaturer og ugjestmilde omgivelser. Planetens overflate er dekket av tykke, gule skyer av svovelsyre, noe som gjør det umulig for mennesker å besøke. Pågående forskning og oppdrag som Parker Solar Probe fortsetter imidlertid å avsløre informasjon om denne mystiske planeten.

kilder:

– Tidsskriftet Geophysical Research Letters

– NASAs Parker Solar Probe