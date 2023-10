Venus: Ny studie utfordrer eksisterende oppfatninger om lynaktivitet

Forskere har lenge diskutert forekomsten av lyn på Venus, en planet kjent for sitt tøffe miljø og pustende atmosfære. En fersk studie utført av romfysikere ved University of Colorado Boulder gir imidlertid overbevisende bevis på at lyn kanskje ikke er så vanlig på Venus som tidligere antatt.

Venus, jordens nærmeste planetariske nabo, er preget av sin tette, karbondioksid-rike atmosfære, noe som resulterer i en løpsk drivhuseffekt. Med temperaturer som når 900 grader Fahrenheit og knusende atmosfærisk trykk, har planetens ekstreme forhold gjort det umulig for noe romfartøy å overleve på overflaten i lengre perioder.

Forskerne brukte NASAs Parker Solar Probe, opprinnelig designet for å studere solens korona og solvind, for å undersøke Venus. Under en forbiflyvning i februar 2021 oppdaget sonden dusinvis av «whistler-bølger», energipulser som ofte forbindes med lyn på jorden.

Imidlertid antyder teamets analyse at disse whistler-bølgene kanskje ikke stammer fra lyn, men snarere fra forstyrrelser i de svake magnetfeltene rundt Venus. Dette funnet stemmer overens med en tidligere studie i 2021 som ikke klarte å oppdage radiobølger generert av lynnedslag på Venus.

Forskerne la merke til et uvanlig mønster i Venus' whistler-bølger, noe som indikerer at de beveget seg nedover mot planeten, i motsetning til den utadgående forplantningen som forventes fra en lynstorm. Teamet mistenker at disse bølgene kan være et resultat av magnetisk gjenkobling, et fenomen der de kronglete magnetfeltlinjene rundt Venus brekker fra hverandre og kobles sammen igjen eksplosivt.

Ytterligere data er nødvendig for definitivt å utelukke lyn som årsak til disse whistler-bølgene. Forskerne planlegger å samle mer informasjon under Parker Solar Probes siste passering av Venus i november 2024, hvor den vil synke til mindre enn 250 miles over planetens overflate.

Denne studien utfordrer den mangeårige antagelsen om at Venus opplever lynnedslag syv ganger hyppigere enn Jorden. Ettersom vår forståelse av denne gåtefulle planeten fortsetter å utvikle seg, er forskerne ivrige etter å avdekke mysteriene i dens ekstreme miljø og få en dypere innsikt i kompleksiteten i solsystemet vårt.

kilder:

– University of Colorado Boulder

– Geofysiske forskningsbrev

– NASA