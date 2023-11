By

NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) fortsetter å gjøre bemerkelsesverdige funn i sin søken etter å oppdage eksoplaneter som kretser rundt lyse stjerner. Til dags dato har TESS identifisert omtrent 400 transiterende eksoplaneter, med ytterligere 6000 kandidater som venter på validering. I et nylig prosjekt kalt Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST), har forskere validert åtte potensielle superjordar ved hjelp av en kombinasjon av bakkebaserte teleskopdata, høyoppløselig bildebehandling og statistiske valideringsverktøy.

De validerte eksoplanetene, betegnet TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b og TOI-5799b, varierer i størrelse fra 1.42 jordradier til 1.83. Disse oppdagelsene bidrar til vår forståelse av mangfoldet og egenskapene til eksoplaneter utenfor vårt eget solsystem.

I tillegg til validering, studerte forskerne også de syntetiske transmisjonsspektrene til disse eksoplanetene ved å bruke Hubble Space Telescope (HST) og James Webb Space Telescope (JWST) båndpass. Ved å bruke PLATON- og PandExo-verktøyene var de i stand til å få innsikt i de atmosfæriske komposisjonene til disse superjordene. Spesielt faller seks av de validerte eksoplanetene innenfor området "keystone-planeter", noe som gjør dem spesielt spennende for videre studier.

Etter hvert som vi fortsetter å utforske universet og avdekke flere eksoplaneter, blir det stadig viktigere å forstå de evolusjonære stadiene mellom Jorden og Neptun. Disse nylig validerte superjordene gir verdifulle data for å studere overgangen fra mindre steinplaneter til større gassgiganter.

Det neste trinnet i studiet av disse eksoplanetene er å oppnå radielle hastighetsmassemålinger, noe som ytterligere vil øke vår kunnskap om deres sammensetning og egenskaper. Den kombinerte innsatsen til NASAs TESS-oppdrag, statistiske valideringsverktøy som TRICERATOPS og avanserte astronomiske instrumenter letter betydelige fremskritt innen eksoplanetforskning og vår forståelse av det bredere kosmos.

FAQ

1. Hvor mange transiterende eksoplaneter har TESS identifisert så langt?

TESS har identifisert omtrent 400 transiterende eksoplaneter til dags dato.

2. Hvordan ble superjordene validert?

Superjordene ble validert ved hjelp av en kombinasjon av bakkebaserte teleskopdata, høyoppløselig bildebehandling og statistiske valideringsverktøy.

3. Hva er betegnelsene på de validerte eksoplanetene?

De validerte eksoplanetene er betegnet TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b og TOI-5799b.

4. Hvilke verktøy ble brukt for å studere de syntetiske transmisjonsspektrene til de validerte eksoplanetene?

De syntetiske transmisjonsspektrene til de validerte eksoplanetene ble studert ved bruk av PLATON- og PandExo-verktøyene.

5. Hvorfor er disse superjordene spesielt interessante for studier?

Seks av de validerte eksoplanetene faller innenfor området "keystone-planeter", noe som gjør dem spesielt spennende for videre studier.

kilder:

– [NASAs TESS-oppdrag](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)