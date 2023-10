Utforsker den kaotiske ruskdisken til RZ Piscium

Ved å bruke NASAs Spitzer- og WISE-romteleskoper har et team av astronomer fordypet seg i de intrikate detaljene til den velkjente variable stjernen RZ Piscium og dens omkringliggende avfallsskive. Publisert på pre-print-serveren arXiv, viser studien en kompakt og svært forstyrret disk som gir ny innsikt i stjernens utvikling.

RZ Piscium, som ligger rundt 600 lysår unna i stjernebildet Fiskene, tilhører den variable stjerneklassen UX Orionis. Astronomer anslår dens alder til å være mellom 30 og 50 millioner år gammel. I løpet av de siste fem tiårene har RZ Piscium vist uregelmessige optiske fall, noe som indikerer tilstedeværelsen av en betydelig mengde gass og støv i bane rundt den.

Tidligere observasjoner har avslørt eksistensen av en circumstellar støvskive som omgir RZ Piscium, sammen med en rød dvergfølge. Teamet ledet av Kate Su fra Steward Observatory i Tucson, Arizona forsøkte å analysere arten og egenskapene til denne disken. Ved å undersøke flerårige overvåkingsdata fra Spitzer og WISE, fokuserte de på den kortsiktige og langsiktige infrarøde variabiliteten til disken.

Funnene indikerer at RZ Pisciums disk er nær kanten på og sterkt forstyrret. Dens indre radius er estimert til å være 0.1 AU, mens den ytre radiusen strekker seg til 12 AU. Skiven har en støvmasse som varierer mellom 0.0064 og 0.04 jordmasser, med en ubetydelig mengde karbonmonoksid. Som et resultat antyder det at RZ Pisciums skive er gassfattig og har gått over fra det gassrike protoplanetariske stadiet.

En bemerkelsesverdig oppdagelse er den ukentlige variasjonen i ruskutslipp i disken, med den lengste stabile perioden på opptil to uker. Dette tyder på at RZ Piscium har møtt intens kollisjonsaktivitet, potensielt tilsvarende ødeleggelsen av en 90 kilometer bred asteroide hvert år. Forskerne foreslår at denne kaotiske oppførselen kan være en konsekvens av planetarisk migrasjon eller planet-planetspredning, muligens utløst av nylig dannede gigantiske planeter eller påvirkningen fra RZ Pisciums følgesvenn med lav masse.

Denne fascinerende studien viser kompleksiteten til en variabel stjernes avfallsskive og gir verdifull innsikt i de dynamiske prosessene som former disse systemene. Ytterligere undersøkelser vil utvilsomt forbedre vår forståelse av RZ Pisciums evolusjonsreise og kaste lys over mekanismene som driver dannelsen og utviklingen av andre sirkumstellare disker i hele universet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er RZ Piscium?

RZ Piscium er en variabel stjerne som ligger i stjernebildet Fiskene. Den tilhører UX Orionis-klassen av variable stjerner, kjent for sine uregelmessige optiske fall.

2. Hvor langt unna er RZ Piscium?

RZ Piscium er omtrent 600 lysår unna jorden.

3. Hva avslørte studien om RZ Pisciums ruskskive?

Studien fant at RZ Pisciums avfallsskive er kompakt og svært forstyrret. Den har en indre radius på 0.1 AU og en ytre radius på 12 AU. Skiven er gassfattig, noe som tyder på at den har utviklet seg fra et gassrikt protoplanetarisk skivetrinn.

4. Hva forårsaker den ukentlige variasjonen i ruskutslipp i disken?

Forskerne foreslår at den intense kollisjonsaktiviteten i disken, som resulterer i ukentlige variasjoner, kan skyldes planetarisk migrasjon eller planet-planetspredning. Denne aktiviteten kan være påvirket av tilstedeværelsen av nylig dannede gigantiske planeter eller RZ Pisciums følgesvenn med lav masse.

5. Hva kan vi lære av å studere RZ Pisciums ruskskive?

Å studere RZ Pisciums debris-disk gir innsikt i de komplekse prosessene som former disse systemene. Det bidrar til å forbedre vår forståelse av stjerne- og planetdannelse, samt utviklingen av circumstellar-skiver i hele universet.