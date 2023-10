Varda Space Industries lander neste romfartøy i Australia mens USAs godkjenning gjenstår

Oppstart av romfart Varda Space Industries har kunngjort at den vil lande sitt neste romfartøy i Australia ettersom den fortsetter å samarbeide med amerikanske regulatorer for å få godkjenning for det første oppdragets gjeninntreden i Utah. Selskapet møtte nylig avslag da de søkte om å lande romfartøyet i Utah-ørkenen på grunn av koordineringsproblemer under det nye rammeverket for gjeninntreden kalt Part 450. Varda-sjef Delian Asparouhov presiserte at avslaget ikke skyldtes sikkerhetshensyn, men snarere utfordringer med å koordinere med flere parter .

Til tross for planene om å lande i Australia, krever Varda fortsatt en FAA-lisens for gjeninnreise selv om romfartøyet ikke kommer inn på amerikansk jord igjen. Asparouhov forklarte at valget av rekkevidde er basert på forskjellig tilgjengelighet, ressurser og muligheter. Selskapet planlegger å ha minimum 3-4 rekkevidder online og har som mål å oppnå en reentry-kadens på én gang per måned innen 2026.

Reguleringsbyrden har vært en stor bekymring i romfartsindustrien, som fremhevet av vitnesbyrd fra tre store romfartsselskaper før kongressen. Disse selskapene ba enstemmig om flere ressurser for FAA for å håndtere den økende lisensieringsarbeidsmengden og understreket viktigheten av å strømlinjeforme reguleringen for å opprettholde amerikansk konkurranseevne på den globale scenen.

Asparouhov understreket behovet for bemanning og respons i FAAs kontor for kommersiell romtransport, og erkjente den eksponentielle veksten i romaktivitet de siste ni årene. Han understreket at effektivisering ikke bør kompromittere sikkerhet eller regulering, men bør sikre at det er nok personell til å gjennomføre den nødvendige tekniske analysen og koordineringen.

