In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries lander neste romfartøy i Australia

Oppstart av romfart Varda Space Industries har kunngjort at deres neste romfartøy vil lande i Australia. Dette kommer ettersom selskapet fortsetter å samarbeide med amerikanske regulatorer for å få godkjenning for det første oppdragets gjeninntreden i Utah. Det amerikanske flyvåpenet og Federal Aviation Administration avviste nylig Vardas søknad om å lande romfartøyet i Utah-ørkenen på grunn av koordineringsproblemer under rammeverket for gjeninntreden kalt Part 450.

Vardas medgründer, Delian Asparouhov, forklarte at avgjørelsen ikke hadde noe å gjøre med sikkerheten, designet eller analysen av kjøretøyet, men snarere med koordineringen mellom de tre involverte partene. Selskapet er imidlertid fortsatt trygg på at det oppfyller alle regulatoriske krav og jobber med å koordinere et nytt sett med måldatoer for gjeninntreden.

Ettersom Varda fortsetter samarbeidet med amerikanske regulatorer, har det inngått en avtale med det australske selskapet Southern Launch for at den neste kapselen skal lande på Koonibba Test Range i 2024. Asparouhov presiserte at flyttingen til Australia ikke skyldes regulatoriske overholdelsesproblemer i USA stater, men snarere tilgjengeligheten og ressursene som tilbys av ulike områder.

I fremtiden planlegger Varda å ha minst tre til fire serier online og har som mål å oppnå en reentry-tråkkfrekvens på én gang per måned innen 2026. Selskapet har koordinert med andre serier, som etterspurt av Utah Test and Training Range, og demonstrerer sin forpliktelse til å samarbeide med flere serier for økt fleksibilitet.

Romindustrien står for tiden overfor regulatoriske utfordringer, med tre store romselskaper som vitner for kongressen for å be om ytterligere ressurser for FAA. Disse selskapene understreket også behovet for strømlinjeformet regulering for å styrke amerikansk konkurranseevne.

Asparouhov gjentok disse følelsene og fremhevet den eksponentielle veksten i romoppskytningsaktivitet de siste ni årene. Han foreslo at fokuset burde være på å øke bemanningen og reaksjonsevnen ved FAAs kontor for kommersiell romtransport for å håndtere den økende arbeidsmengden, i stedet for å implementere store politiske endringer.

Kilder: TechCrunch