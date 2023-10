Varda Space Industries sikrer landingssted i Australia for fremtidige romoppdrag

Varda Space Industries, en California-basert oppstart med fokus på farmasøytisk forskning og produksjon i verdensrommet, har inngått en avtale med Southern Launch, en privat rekkeviddeoperatør i Australia, for fremtidige romfartøylandinger. Dette kommer etter at den amerikanske regjeringen nektet å gi godkjenning for gjeninntreden av Vardas første eksperimentelle oppdrag som frakter legemidler produsert i bane. Federal Aviation Administration (FAA) og det amerikanske luftvåpenet frigjorde ikke Vardas romfartøy for å lande på en militær testbane i Utah på grunn av sikkerhetshensyn.

Varda planlegger å gjennomføre vanlige oppdrag i lav bane rundt jorden for å lette farmasøytiske forskningseksperimenter og produsere medisiner i mikrogravitasjon. Selskapet har sikret seg risikokapitalfinansiering og lanserer en første gruppe med fire testoppdrag for å utvikle de nødvendige teknologiene. Under disse oppdragene dyrket Varda vellykket krystaller av ritonavir, et HIV-medisin, inne i romfartøyet.

For å lette fremtidige oppdrag har Varda prioritert søket etter flere landingsplasser. Avtalen med Southern Launch gjør at Vardas andre oppdrag, planlagt til midten av 2024, kan komme inn igjen og lande på den avsidesliggende Koonibba Test Range i Australia. Varda understreker imidlertid at de fortsatt planlegger å komme inn igjen i USA regelmessig.

Delian Asparouhov, Vardas styreleder og medgründer, fremhever viktigheten av å ha alternativer for gjeninntreden, på samme måte som oppskytningsselskaper bruker forskjellige utskytningsramper og romporter. Koonibba Test Range, som ligger i Sør-Australia, tilbyr en dedikert serie for gjeninntreden i kommersielle rom. Southern Launch, som driver testområdet, har vært vertskap for flere suborbitale rakettoppskytinger de siste årene.

For å kunne gjennomføre fremtidige romoppdrag og gjeninnreiseoperasjoner i Australia, må Varda sikre seg en kommersiell gjenentringslisens fra FAA. Asparouhov forventer at det vil være enklere å få godkjenning fra FAA og australske regulatorer for gjeninntreden til Koonibba Test Range sammenlignet med den forrige søknaden for Utahs militære testområde.

