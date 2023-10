V0610 Jomfruen: Et binært system med lavmassekontakt

En fersk studie utført av astronomer fra Binary Systems of South and North (BSN)-prosjektet har gitt ny innsikt i V0610 Virgo, en fjern binærstjerne. Publisert på pre-print-serveren arXiv, avslører forskningsartikkelen at V0610 Virgo er et binært system med lav massekontakt.

Kontaktbinærer, også kjent som W Ursae Majoris-type (W UMa-type) binærfiler, er binære stjernesystemer sammensatt av to dvergstjerner i kontakt med hverandre. De har en kort omløpsperiode og viser kontinuerlige lysvariasjoner. Disse systemene har potensial til å gi verdifull informasjon om stjernenes utvikling.

V0610 Jomfruen, som ligger omtrent 1,560 lysår unna Jorden, er en formørkende binær med en tilsynelatende styrke på 13.3 mag. Systemet har en omløpstid på rundt åtte timer.

Ved hjelp av fotometriske observasjoner analyserte teamet av astronomer ledet av BSNs Ailar Alizadehsabegh V0610 Jomfruen. Dataene avslørte at det binære systemet består av to stjerner med samme størrelse og masse. Den varmere stjernen, klassifisert som en G3-spektraltype, har en radius på omtrent 0.735 solradier og en masse på 0.4 solmasser. Den kjøligere stjernen, klassifisert som en G8-spektraltype, har en radius på omtrent 0.741 solradier og en masse på 0.399 solmasser.

Studien klassifiserte V0610 Jomfruen som et binært kontaktsystem med lav masse med et masseforhold på 0.998. Systemet har en utfyllingsfaktor på 0.085 og en helning på 70.65 grader. Lysstyrkene til den varmere og kjøligere stjernen ble funnet å være henholdsvis 0.55 og 0.43 solenergi.

Studien bemerket også at omløpsperiodevariasjonstrenden i V0610 Jomfruen er på vei ned, noe som er typisk for binære systemer med lav massekontakt. Disse binære filene danner ofte en disk som potensielt kan være et sted for planetdannelse, med en alder som er kortere enn vertsstjernene. Ytterligere observasjoner av V0610 Jomfruen er foreslått for å avgjøre om dette systemet kan være et potensielt fødested for ekstrasolare planeter.

kilder:

– Ailar Alizadehsabegh et al, First Light Curve Study of the Low Mass Contact Binary V0610 Vir, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369

– Journal: arXiv

Originalartikkel: V0610 Jomfruen er en lavmassekontaktbinær, observasjonsfunn (2023, 4. oktober) hentet 4. oktober 2023 fra [kildeartikkel]