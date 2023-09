Bruke et gyroskop for å måle variasjoner i jordens rotasjon

Et team av forskere har utviklet en ny måte å måle variasjoner i jordens rotasjon ved hjelp av et gyroskop. Forskerne, basert ved Tysklands geodetiske observatorium Wettzell, skapte et 16 meter langt laserhulrom, kjent som "G", som fungerer som et ringgyroskop. Innvendig samhandler doble laserstråler som beveger seg i motsatte retninger for å skape et interferensmønster. Forskerne fant at når jorden roterer, reflekteres svingninger i hastigheten i interferensmønsteret. Ved å analysere interferensmønsteret, var forskerne i stand til å beregne avstanden tilbakelagt av et gitt punkt på jorden over en bestemt tidsperiode.

I sin studie publisert i tidsskriftet Nature Photonics, testet forskerne gyroskopets ytelse over en periode på fire måneder og var i stand til å måle lengden på en gitt dag innen bare noen få millisekunder. Dette presisjonsnivået er langt høyere enn tidligere metoder brukt for å måle jordens rotasjon og kan brukes til å bygge mer nøyaktige geofysiske modeller for global transport.

Lagets funn ble diskutert av Caterina Cimminelli og Giuseppe Brunetti i en News & Views-artikkel også publisert i Nature Photonics. Forskerne foreslo at denne nye metoden for å måle daglengde, kombinert med dens variasjoner, kan føre til forbedrede geofysiske modeller, som har omfattende anvendelser innen felt som klimavitenskap og navigasjon. Forskerne mener at denne tilnærmingen kan gi mer presise beskrivelser av lengden på en dag, med tanke på ulike faktorer som påvirker jordens rotasjon, som månens trekk, havstrømmer og atmosfæriske forhold.

Samlet sett gir denne nye gyroskopbaserte tilnærmingen et løfte for å fremme vår forståelse av jordens rotasjon og dens effekter på ulike geofysiske fenomener.

