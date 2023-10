Tilpasning til tyngdekraften etter et år i verdensrommet

Etter å ha tilbrakt 371 dager i verdensrommet, står astronauten Frank Rubio nå overfor utfordringene med å omstille seg til jordens tyngdekraft. Da han kom tilbake, snakket Rubio om ubehaget han opplevde, spesielt i føttene og korsryggen, ettersom kroppen tilpasser seg den økte vekten. Rubio hadde vært en del av et rutineoppdrag på seks måneder, men på grunn av en kjølevæskelekkasje i romfartøyet Soyuz, måtte han og mannskapet returnere til jorden tidligere enn planlagt.

Rubio innrømmet at utsiktene til å tilbringe et år i rommet var utfordrende for ham, siden han elsker å være ute. Imidlertid omfavnet han det mentale skiftet som kreves for oppdraget og fokuserte på å tilpasse seg forholdene for livet i rommet. Denne tankegangen tillot ham å overgå den tidligere amerikanske rekorden for lengst tilbrakt tid i verdensrommet, holdt av Mark Vande Hei.

I løpet av sin tid ved den internasjonale romstasjonen (ISS), forsøkte Rubio også å dyrke en tomat. Selv om han festet den i en pose med borrelås, mistet han dessverre oversikten over den og mistenker at den kan ha tørket ut eller blitt forvekslet med søppel. Rubio spekulerte humoristisk i at noen kan tro at han spiste den mystiske tomaten.

Å returnere til jorden etter en lengre periode i verdensrommet kommer med sine egne utfordringer. Rubio forklarte at til å begynne med ville kroppen hans svaie til høyre eller venstre mens han prøvde å gå rett, noe som fremhevet koblingen mellom sinnet og kroppen. Denne tilpasningsperioden er vanlig for astronauter som tilpasser seg tyngdekraften etter å ha tilbrakt en lengre periode i verdensrommet.

Rubios erfaringer gir verdifull innsikt i de fysiske og psykologiske tilpasningene som kreves for astronauter som returnerer fra langvarige romoppdrag. Mens menneskeheten fortsetter å utforske og flytte grensene for romutforskning, vil forståelsen av disse utfordringene være avgjørende for velværet til fremtidige mannskaper.

