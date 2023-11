Mot å låse opp hemmelighetene til ekstragalaktiske svarte hull

Forskere fra UR Rao Satellite Center (URSC) ved ISRO og Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) har oppnådd et betydelig gjennombrudd i studiet av sorte hull. Ved å bruke en teknikk kalt røntgenpolarimetri, har de for første gang detektert stråling som sendes ut fra en ekstragalaktisk sort hullkilde. Denne banebrytende oppdagelsen åpner nye horisonter for å forstå de underliggende fysiske prosessene rundt sorte hull.

Det svarte hullet det er snakk om ligger i den store magellanske skyen (LMC), en liten følgegalakse til Melkeveien. Kjent som LMC X-3, er det et binært system som består av et svart hull og en normal stjerne som er varmere, større og mer massiv enn vår sol. Systemet ble opprinnelig oppdaget av et kretsende røntgenteleskop i 1971 og har siden vært gjenstand for omfattende forskning av forskjellige team av astronomer.

Det nylige gjennombruddet ble muliggjort av Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), det første oppdraget til NASA spesielt designet for å studere polariseringen av røntgenstråler fra himmellegemer. IXPE ble lansert i 2021 og gir en unik observasjonsteknikk som lar forskere fordype seg dypere i utslippsprosessene og geometrien til gjenstander som samler seg rundt sorte hull.

Forskerne fra IITG og URSC fokuserte sin studie på LMC X-3, og vurderte det som et ideelt kosmisk laboratorium. Ved å undersøke røntgenpolarisasjonssignaturene til dette sorte hullet ved hjelp av IXPE, var de i stand til å oppdage betydelige polariserte utslipp. Disse utslippene er sannsynligvis et resultat av en kombinasjon av direkte og/eller reflekterte utslipp fra en delvis ionisert plateatmosfære.

I tillegg målte forskerne spinnet til det sorte hullet ved å analysere observasjoner fra Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Mission og Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission. Funnene deres indikerer at det sorte hullet i LMC X-3 viser svak rotasjon.

Denne banebrytende studien har blitt publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, og bidrar ytterligere til vår forståelse av fenomener med sorte hull. Mens forskere fortsetter å utforske og studere den mystiske naturen til sorte hull, baner gjennombrudd som disse vei for fremtidige fremskritt innen astrofysikk.